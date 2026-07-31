Los resultados de la Lotería de Bogotá ya se pueden consultar por aquellos que fueron parte del sorteo. Los números ganadores de este evento brindan una nueva chance para los que desean cambiar su vida con un poco de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 30 de julio de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 463, fueron 6731.

Los últimos resultados de la Lotería de Bogotá (foto: Pixabay).

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 30 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 6731, serie 463

Mega Gordo de $ 500 millones: 1916, serie 408

Súper Gordo de $ 250 millones: 2014, serie 205.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 2987, serie 174

N° 1616, serie 315

N° 5156, serie 159

N° 8275, serie 268

N° 4779, serie 31

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

3647, serie 129

1553, serie 263

8556, serie 449

9289, serie 435

9153, serie 331

6025, serie 32

356, serie 8

9640, serie 274

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

5161, serie 16

3116, serie 134

4620, serie 112

6316, serie 424

3529, serie 307

1009, serie 76

9489, serie 463

8024, serie 75

6386, serie 208

6744, serie 329.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 23 de abril de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar indicó que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir retrasos por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.

¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?

Para saber si un billete es genuino deberá seguir las siguientes indicaciones que la Lotería de Bogotá compartió en su sitio web:

Corroborar que el número y fecha del sorteo no tengan signos de adulteración.

Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.

Recomendaciones para los jugadores

Fija límites estrictos de tiempo y dinero, evita jugar bajo estrés o para “recuperarte” y sustituye el impulso por actividades saludables; comparte cómo te sientes con alguien de confianza.

Si notas pérdida de control, busca ayuda: Jugadores Anónimos Colombia — contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org; teléfonos 3115254239, 3205446642 y 3017633314.