El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores.

El resultado oficial del Bonoloto del miércoles 5 de noviembre

Durante el miércoles, 5 de noviembre de 2025, los números ganadores son 10, 17, 19, 24, 36, 49; la cifra complementaria el 6 y el número de reintegro el 0.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 1 ganador que se llevó un premio de 798438.04 euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario contó con 3 ganadores, cada uno con un galardón de 51321.93 euros.

Para el sorteo del miércoles, 5 de noviembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 5.023.435 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.381.444,6 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

¿Dónde puedo jugar al Bonoloto?

Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los ciudadanos que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Dónde se cobran los premios del Bonoloto?

Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales.

En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se liquidan a través de las entidades financieras asociadas:

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto antes de comenzar a apostar y se adhieran a él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable fijar límites de tiempo para las sesiones de juego, lo que ayuda a mantener el control y prevenir comportamientos compulsivos.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es clave para disfrutar del juego de manera responsable.