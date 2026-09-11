Los expertos en limpieza alertan sobre una costumbre muy extendida en la cocina: una sola bayeta puede repartir humedad, grasa y restos por todas las superficies

La bayeta de cocina es uno de esos objetos que se utilizan varias veces al día sin prestar demasiada atención. Sirve para retirar agua del fregadero, limpiar restos de comida de la encimera o eliminar grasa alrededor de los fuegos.

El problema aparece cuando una única bayeta de cocina pasa continuamente de una superficie a otra. La humedad y los residuos que recoge pueden terminar trasladándose entre diferentes zonas en lugar de desaparecer.

Por este motivo, profesionales de la limpieza aconsejan cambiar una costumbre habitual: en lugar de tener una sola, utilizar tres bayetas diferentes, cada una destinada a una zona concreta de la cocina.

La recomendación tiene además una explicación higiénica. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) advierte que las bayetas y los trapos pueden retener humedad y suciedad, lo que puede convertirlos en un foco de contaminación microbiológica si no se mantienen correctamente limpios y desinfectados.

Los expertos en limpieza alertan sobre una costumbre muy extendida en la cocina: una sola bayeta puede repartir humedad, grasa y restos por todas las superficies Gemini IA.

Por qué no conviene limpiar toda la cocina con una única bayeta

Usar una misma bayeta de cocina para todas las superficies puede parecer práctico, pero genera un problema sencillo: aquello que se recoge en una zona puede acabar depositándose después en otra.

El fregadero, por ejemplo, es un espacio expuesto de forma constante al agua, los restos de alimentos y la humedad. Los fuegos o la vitrocerámica, en cambio, suelen acumular grasa, salpicaduras y restos producidos durante la preparación de las comidas.

La encimera presenta un riesgo diferente porque es una de las superficies donde se apoyan utensilios, recipientes y, en muchas ocasiones, alimentos durante su preparación.

La AESAN recuerda en sus guías de buenas prácticas que las bayetas utilizadas para limpiar deben estar previamente lavadas y desinfectadas. El organismo explica que estos elementos retienen humedad y suciedad, condiciones que pueden favorecer la contaminación microbiológica.

Separar los utensilios de limpieza no constituye una obligación específica para los hogares, pero sí responde al mismo principio sanitario: impedir que la suciedad pase de una superficie a otra.

Una para el fregadero, otra para los fuegos y otra para la encimera: cómo dividir las bayetas

La propuesta de los profesionales de la limpieza es utilizar tres bayetas diferentes y asignar cada una a una tarea concreta.

La primera sería exclusiva para el fregadero y su entorno, una de las zonas que concentra más humedad de la cocina. De esta manera, el paño utilizado allí no vuelve después a entrar en contacto con la superficie donde se preparan los alimentos.

La segunda bayeta de cocina se reservaría para los fuegos, la vitrocerámica y las superficies próximas a la zona de cocción, donde pueden acumularse salpicaduras, restos de comida y grasa.

La tercera quedaría destinada a la encimera y otras superficies de trabajo. Esta separación permite evitar que los residuos recogidos alrededor de los fogones o el fregadero terminen distribuidos por las zonas utilizadas para preparar alimentos.

Bayeta 1 Fregadero Agua, humedad y restos Bayeta 2 Fuegos o vitrocerámica Grasa y salpicaduras Bayeta 3 Encimera Restos y suciedad de superficies

El objetivo no es simplemente disponer de más utensilios, sino impedir que una misma bayeta de cocina funcione como vehículo entre áreas con tipos de suciedad distintos.

No basta con tener tres bayetas: también deben estar limpias y secas

Separar las zonas pierde buena parte de su utilidad si las bayetas de cocina permanecen húmedas y sucias durante largos periodos.

La AESAN señala expresamente que las bayetas utilizadas para limpiar deben encontrarse lavadas y desinfectadas. También recomienda que, cuando se empleen trapos para secar, estén secos y limpios o que se opte por papel desechable.

El motivo es que la humedad y la suciedad retenidas en los tejidos pueden convertir estos utensilios en un foco de contaminación microbiológica. Por eso es importante evitar dejar una bayeta de cocina mojada y arrugada después de utilizarla.

También conviene retirar los restos visibles, limpiarla adecuadamente y dejarla secar antes del siguiente uso. Si presenta suciedad persistente o mal olor, debe sustituirse o lavarse antes de volver a pasarla por las superficies.

La clave, por tanto, no está únicamente en pasar de una a tres bayetas diferentes. La verdadera mejora consiste en combinar la separación de zonas con una correcta limpieza, desinfección y secado de los propios utensilios.