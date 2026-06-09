La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 9 de junio

El clima en España se mantendrá estable en gran parte del país con cielos poco nubosos o despejados. En las primeras horas, persisten chubascos en los Pirineos y el Cantábrico, donde se anticipan cielos nubosos. Por la mañana, habrá nubosidad baja en el sureste, el Estrecho y el litoral del Alborán.

Las temperaturas máximas descenderán en el tercio norte y el interior del este, con un notable descenso en la cordillera Cantábrica. En el cuadrante suroeste, se superarán los 35 grados. Se prevén noches tropicales en el Guadalquivir y el litoral mediterráneo. Vientos de diversas direcciones afectarán distintas áreas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

Cielo poco nuboso, con nubosidad de evolución por la tarde y posible precipitación débil en la Sierra; temperaturas en ligero descenso y vientos flojos variables, con predominio del nordeste al inicio y al final del día.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielo en general despejado, con nubes altas por la tarde y nubosidad de evolución en sierras; nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso, especialmente en el Pirineo, donde se esperan chubascos ocasionales acompañados de tormenta, sobre todo en la vertiente sur de Lleida. A lo largo de la tarde, habrá chubascos dispersos en el interior del tercio norte. Las temperaturas mínimas descenderán hasta 14 grados y las máximas alcanzarán los 31 grados. El viento será del norte en el Ampurdán y flojo variable en el resto.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso en el Pirineo y poco nuboso o despejado en el resto de la región. Se espera nubosidad diurna en el sistema Ibérico por la tarde, con posibilidades de chubascos dispersos en el sector oriental del Pirineo y en Teruel. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 32 grados, con un descenso general. Se prevé viento del noroeste en el valle del Ebro y Bajo Aragón, con rachas fuertes al principio y viento variable en otras áreas.

El clima en Asturias se presentará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas en la Cordillera. Habrá lluvias débiles y temperaturas que oscilarán entre 9 y 18 grados, con un ligero descenso en las mínimas y un notable descenso en las máximas, especialmente en el interior, además de viento flojo del norte.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con posible niebla matinal. Noches algo más templadas y días más frescos (descenso notable en Menorca y Mallorca, pocos cambios en las Pitiusas), con viento flojo a moderado del nordeste.

Cielos nubosos en el norte y baja probabilidad de lloviznas en medianías a últimas horas; poco nuboso o despejado en el resto, temperaturas con pocos cambios y alisio moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con cielo poco nuboso, temperaturas mínimas de 15 grados y máximas de 30 grados, con un viento flojo variable.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos en el norte, posibilidad de precipitaciones débiles y bancos de niebla en las montañas, mientras que el resto estará poco nuboso, aunque con nubosidad de evolución en el este y el Sistema Central, donde podrían ocurrir chubascos dispersos. Las temperaturas descenderán, siendo notable en las máximas del nororiental, alcanzando 32 grados y en el suroeste variarán poco, con mínimas de 5 grados. El viento soplará del noreste y norte, flojo a moderado.

El clima se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes en las zonas montañosas, especialmente por la tarde. Se anticipan posibles precipitaciones débiles en la zona occidental y en la Mancha, junto con brumas dispersas en la Serranía de Cuenca y sierras adyacentes. Las temperaturas oscilarán entre 8 grados como mínima y 35 grados como máxima, con ligeros descensos en áreas de montaña y aumentos en Toledo y Ciudad Real. Los vientos serán flojos y variables.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas, vientos flojos variables y temperaturas con cambios ligeros, con máxima de 27 y mínima de 19 grados.

Melilla tendrá cielos con intervalos nubosos de nubes bajas, temperaturas sin cambios con máxima de 27 °C y mínima de 21 °C y vientos flojos de componente este.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará nuboso por la mañana, con lluvias débiles y brumas en zonas altas; la tarde traerá cielos poco nubosos y temperaturas entre 8 y 20 grados. Por otro lado, nuboso en el norte con lluvias débiles que cesan al mediodía, temperaturas entre 8 y 20 grados en descenso y viento flojo a moderado del norte y noroeste.

En La Rioja, intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación débil en Rioja Alta y la sierra, bancos de niebla en montaña, temperaturas en descenso (notable en las máximas) y viento del noroeste flojo a moderado, más intenso por el este.