La comunidad de La Rioja activó una nueva medida que impacta de forma directa en miles de familias: el transporte público gratuito para menores de 14 años. La iniciativa, que entra en vigor de manera inmediata, amplía las políticas de bonificación vigentes y busca consolidar el uso del sistema en todo el territorio. El nuevo Abono Infantil permitirá que más de 4700 niños y niñas viajen sin coste en líneas metropolitanas, interurbanas y rurales. La decisión se enmarca en una estrategia que combina incentivos económicos con mejoras en la red de transporte, en un contexto de aumento sostenido de usuarios. El beneficio alcanza a los menores nacidos entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2026. Según estimaciones oficiales basadas en datos del Instituto Nacional de Estadística, más de 4700 menores podrán acceder al abono gratuito en la región. La gratuidad se aplicará durante todo el año y en la totalidad de las líneas autonómicas. Esto incluye trayectos dentro de áreas metropolitanas, conexiones interurbanas y servicios en zonas rurales, lo que amplía la cobertura territorial de la política. El Gobierno regional sostiene que la medida refuerza el acceso equitativo al transporte y facilita la movilidad en edades tempranas, además de reducir el gasto familiar en desplazamientos cotidianos. Las autoridades vinculan esta decisión con el crecimiento reciente en la demanda del transporte público. Durante 2025, La Rioja registró cerca de dos millones de viajes, una cifra que refleja un aumento en la confianza de los usuarios. El Ejecutivo considera que las políticas tarifarias cumplen un rol clave en ese proceso. La combinación de descuentos, gratuidades y mejoras operativas generó un escenario más atractivo para los ciudadanos, en especial en sectores jóvenes. En este contexto, la incorporación del Abono Infantil apunta a consolidar esa tendencia. El acceso gratuito desde edades tempranas podría incentivar hábitos de uso sostenido del transporte público en el futuro. La medida contará con respaldo legal tras la publicación de la modificación normativa en el Boletín Oficial de La Rioja. Este paso habilitará formalmente la implementación del abono gratuito. Los interesados podrán gestionar la solicitud tanto de forma presencial como digital. Las oficinas habilitadas y la sede electrónica permitirán iniciar el trámite desde el momento en que la medida entre en vigor. El financiamiento proviene de un Real Decreto estatal que regula las ayudas al transporte público. Esto asegura su aplicación durante 2026 y abre la posibilidad de continuidad en caso de prórrogas, lo que podría consolidar el beneficio en el mediano plazo.