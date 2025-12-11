Tras más de dos décadas cientificos han logrado fotografiar un ejemplar juvenil de águila harpía en la selva misionera de Argentina. Esta majestuosa ave rapaz “se alimenta principalmente de mamíferos”, según destacan los investigadores. Su presencia es un indicador directo del buen estado ambiental.

El avistamiento “no ocurría desde hace más de 20 años”, lo que refuerza la relevancia del hallazgo. La imagen fue capturada por Manuel Encabo y Sergio Moya, quienes sostienen que “puede que sea la noticia más importante y esperanzadora en cuanto a conservación de nuestra selva misionera de los últimos años”. Su regreso simboliza esperanza para la biodiversidad del país.

Esta especie representa equilibrio ecológico y un nivel de depredación clave para regular poblaciones de mamíferos en los bosques tropicales. El descubrimiento confirma que el ecosistema aún conserva condiciones aptas para su supervivencia.

Se trata de la primera prueba fotográfica del águila harpía desde 2004.

Cómo descubrieron al ejemplar juvenil

Capturar la imagen del juvenil de águila harpía fue el resultado de un trabajo de más de 20 años. Los investigadores recorrieron reservas de Misiones, Formosa, Salta y Jujuy. Encabo y Moya explican que el área tiene “más de 240.000 hectáreas de bosque denso”, lo que dificulta localizar a la especie. A pesar de observar otras aves rapaces, la harpía siempre se mantenía fuera de su alcance.

El hallazgo no fue casual. La clave estuvo en su conocimiento del terreno y en técnicas como cámaras de largo alcance y monitoreo acústico. Gracias a estos métodos localizaron al ave de unos dos años de edad. La especie “había estado sin ser vista durante 20 años”, destacaron los investigadores.

Este registro ofrece información valiosa sobre el estado poblacional de la harpía en Argentina. El equipo trabaja con especialistas como Facundo Barbar y la Fundación Caburé para su monitoreo y protección.

El águila harpía: una especie en peligro crítico

El águila harpía es una de las aves más poderosas del mundo. Puede pesar hasta nueve kilos y caza monos y perezosos. Es una depredadora tope y un indicador del equilibrio ecológico. Sin embargo, enfrenta amenazas graves que comprometen su supervivencia.

Los investigadores advierten que la “deforestación y la caza furtiva siguen poniendo en riesgo la supervivencia de esta especie”. La tala reduce sus zonas de anidación y la persecución ilegal continúa a pesar de su protección. Su lenta reproducción, con un pichón cada dos o tres años, dificulta recuperar la población.

Este avistamiento renueva la esperanza. Confirma que aún existen áreas donde la especie puede prosperar si se refuerzan las medidas de conservación. La presencia del juvenil sugiere que la región conserva condiciones ambientales clave.

Un símbolo de esperanza para la selva argentina

El hallazgo sacudió la comunidad científica regional. La imagen fue registrada en agosto de 2024. “Apenas me dejaba respirar mientras la filmaba y la observaba”, relató Moya. Su emoción refleja la magnitud del evento. La reaparición confirma que el bosque aún alberga depredadores esenciales.

El monitoreo continuará en conjunto con organizaciones especializadas. La reaparición de esta majestuosa ave subraya la necesidad de políticas ambientales firmes. También demuestra que la selva misionera conserva un rol vital para la fauna sudamericana.