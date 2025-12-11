Por la tormenta convectiva sobre la región Andina, los habitantes deberán tomar ciertas precacuciones. (Fuente: archivo)

La Agencia Estatal de Meteorología encendió las alertas por la llegada de Emilia, una nueva borrasca catalogada como “de gran impacto” que se desplazará entre el Golfo de Cádiz y Canarias desde este viernes hasta el domingo 14.

El organismo advirtió sobre un escenario complejo que incluye vientos intensos, temporal marítimo, lluvias fuertes y nieve en las cumbres del archipiélago, además de precipitaciones significativas en el sur peninsular y Ceuta.

La situación, según señaló Aemet, coloca especialmente a Canarias bajo atención prioritaria por la virulencia que podría alcanzar el fenómeno.

El episodio tendrá su punto más crítico en las islas el sábado 13, día en el que se esperan rachas superiores a los 90 kilómetros por hora en zonas de mayor altitud y chubascos intensos con posibilidad de granizo y tormentas eléctricas.

Las previsiones apuntan a que los acumulados de lluvia superarán los 60 milímetros en 12 horas en el norte de las islas más montañosas, salvo El Hierro. En paralelo, el suroeste peninsular y el área del Estrecho recibirán lluvias fuertes y persistentes, junto con viento intenso y mar alterada en el entorno del mar de Alborán.

¿Qué impacto tendrá Emilia en Canarias durante su fase más severa?

El archipiélago se prepara para un fin de semana complicado ante un temporal que afectará de forma desigual a sus islas, pero con un patrón de riesgo común: viento muy fuerte, precipitaciones abundantes y un estado del mar adverso.

La Aemet destacó que el sábado se convertirá en el día de mayor tensión meteorológica, especialmente en las islas con mayor relieve, donde la combinación de rachas extremas y chubascos intensos podría generar dificultades en la movilidad y en la actividad portuaria.

Las previsiones incluyen posibles tormentas, caída de granizo y acumulados que superarán ampliamente los umbrales habituales para estas fechas.

El temporal marítimo obligará a extremar precauciones en las zonas de costa, mientras que la nieve aparecerá en las cumbres más altas, sumando otro factor de contingencia. La situación comenzará a moderarse a partir del domingo, cuando la borrasca iniciará su retirada y permitirá un escenario más estable.

¿Cómo afectará el temporal al sur peninsular y al área del Estrecho?

Emilia no limitará su impacto a Canarias. El suroeste de la Península también vivirá un episodio de lluvias intensas entre el viernes y el sábado, con especial incidencia en provincias cercanas al Golfo de Cádiz y en la ciudad autónoma de Ceuta.

Foto: Freepik

La Aemet señaló que las precipitaciones podrán ser localmente muy fuertes en el área del Estrecho, donde el viento y el temporal marítimo complicarán las condiciones en los litorales del mar de Alborán.

El organismo prevé que la situación comience a mejorar en esta zona a partir del domingo, aunque el desplazamiento de la borrasca podría trasladar las lluvias más intensas hacia el sureste y el este peninsular.

Los servicios meteorológicos recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales ante una evolución todavía sujeta a cambios por la dinámica del sistema.