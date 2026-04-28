El próximo 12 de agosto de 2026 marcará un hito astronómico en Europa. Un eclipse solar total cruzará España de oeste a este durante el atardecer, en lo que será la primera vez en más de cien años que este fenómeno podrá observarse como total desde la península ibérica. El evento no solo captará la atención de la comunidad científica, sino también de millones de personas que tendrán la oportunidad de presenciar un espectáculo natural poco frecuente, con condiciones especialmente particulares por la posición del Sol en el horizonte. Durante la tarde de ese miércoles, la franja de totalidad atravesará el territorio español desde Galicia hasta Baleares, pasando por ciudades como A Coruña, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. Sin embargo, el fenómeno tendrá una característica distintiva: se producirá cerca de la puesta de sol, lo que obligará a buscar ubicaciones con visibilidad despejada hacia el oeste para poder observarlo en su totalidad. Además, al tratarse de pleno verano en España, las probabilidades de cielos despejados aumentan significativamente en gran parte del país, lo que incrementa las chances de una observación óptima. Aun así, los especialistas insisten en la necesidad de utilizar protección ocular adecuada para evitar daños en la vista. El eclipse comenzará a las 17:34 (hora peninsular) en el mar de Bering y finalizará a las 21:58 en el océano Atlántico, con una duración total cercana a las cuatro horas y media. La franja de totalidad recorrerá zonas del Ártico, Groenlandia e Islandia antes de ingresar en Europa. El punto máximo del fenómeno se registrará cerca de Islandia a las 19:46, donde la oscuridad total alcanzará una duración de hasta 2 minutos y 18 segundos. A medida que avance hacia España, la duración de la totalidad irá disminuyendo. En territorio español, por ejemplo, en A Coruña la totalidad durará unos 76 segundos, mientras que en ciudades del interior como Burgos podrá extenderse hasta 104 segundos. En Palma de Mallorca, el eclipse se verá con el Sol prácticamente sobre el horizonte, a solo 2 grados de altura, lo que ofrecerá una imagen tan impactante como desafiante para su observación. La mejor visibilidad del eclipse total se concentrará en la mitad norte de España, donde el fenómeno podrá apreciarse en su totalidad. En cambio, en la mitad sur se observará de forma parcial, con distintos niveles de oscurecimiento según la ubicación. Galicia será la primera región en experimentar el eclipse, mientras que Baleares será la última, cerrando el recorrido del fenómeno sobre territorio español. Este desplazamiento permitirá que millones de personas puedan observar al menos una fase del evento. El eclipse del 12 de agosto de 2026 será además el inicio de una serie excepcional de fenómenos astronómicos en la región. El 2 de agosto de 2027 tendrá lugar otro eclipse solar total visible desde España, seguido por un eclipse anular el 26 de enero de 2028. Tras esta secuencia, no se repetirá un eclipse total visible desde el país hasta el año 2053, lo que convierte a esta “trilogía” en una oportunidad única para la observación y el turismo astronómico.