"Es una cuestión de extrema gravedad, dolor, angustia, pero sobre todo inseguridad jurídica", dice a EFE Juan Manuel de Hoz, un hijo de españoles de 40 años y referente del Centro de Descendientes Españoles Unidos (CeDEU).

La medida cautelar del Tribunal Supremo español que paraliza el derecho al voto de parte de los argentinos nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática genera incertidumbre entre los afectados, que cuestionan el plazo de cinco días para acreditar el exilio de sus antepasados.

Juan Manuel de Hoz, hijo de españoles de 40 años y referente del Centro de Descendientes Españoles Unidos (CeDEU), advirtió sobre las consecuencias de la decisión de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

“Es una cuestión de extrema gravedad, dolor, angustia, pero sobre todo inseguridad jurídica”, afirmó De Hoz en declaraciones a EFE. La organización anunció que acudirá al Defensor del Pueblo español y que impulsará una presentación ante el Supremo, con el respaldo del abogado Eduardo Ranz, especialista en procesos legales vinculados con la memoria histórica.

Argentina es el país con mayor número de españoles residentes y cuenta con un censo electoral de más de 320.000 personas con derecho a voto . Según fuentes diplomáticas, solo en Buenos Aires más de 18.000 personas estarían afectadas por la resolución, una cifra que podría duplicarse en el conjunto del país.

¿Por qué Juan Manuel de Hoz cuestiona la decisión del Tribunal Supremo?

La medida cautelar exige que quienes obtuvieron la nacionalidad española por el Anexo I de la Ley de Memoria Democrática acrediten, en un plazo de cinco días desde este jueves, la condición de exiliados de sus antepasados. El requerimiento afecta a descendientes de españoles que abandonaron el país durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo.

Juan Manuel de Hoz, hijo de españoles de 40 años y referente del Centro de Descendientes Españoles Unidos (CeDEU). EFE

Para De Hoz, el plazo representa un obstáculo difícil de superar. Fuentes diplomáticas consultadas por EFE coincidieron en que resulta “muy difícil, por no decir imposible”, revisar miles de expedientes en cinco días.

Solo en Buenos Aires se tramitan unas 640.000 solicitudes de nacionalidad por la Ley de Nietos.

La falta de personal y la cantidad de trámites pendientes complican todavía más la revisión. La fuente diplomática explicó que analizar uno por uno los 18.000 expedientes afectados en Buenos Aires dentro del plazo establecido no sería posible, en especial por las tareas habituales de una institución que ya cuenta con casi un centenar de trabajadores.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores también reconoció que la cautelar puede generar situaciones “paradójicas”, como la de ciudadanos que participaron en las elecciones de 2023 y ahora podrían quedar excluidos de los comicios del 29 de noviembre.

¿Cómo afecta la suspensión del voto a los argentinos nacionalizados por la Ley de Nietos?

De Hoz contó a EFE que las elecciones de 2023 fueron las primeras en las que participó como ciudadano español reconocido por la Ley de Memoria Democrática. Después también votó en comicios autonómicos, pero ahora desconoce si podrá volver a ejercer ese derecho. Su caso refleja la incertidumbre que atraviesan quienes ya obtuvieron la nacionalidad y participaron en convocatorias electorales anteriores.

La falta de personal y la cantidad de trámites pendientes complican todavía más la revisión. Shutterstock

La situación también afecta a descendientes que consideran la ciudadanía española parte de su identidad familiar.

Adriana Garriz, argentina de 70 años y nieta de José Antonio, quien llegó desde Asturias cuando era pequeño, cuestionó que se exija demostrar circunstancias históricas que sus antepasados no siempre pudieron documentar.

“Aquellos que corrieron en búsqueda de la posibilidad de venir a América, de cualquier manera y a cualquier costo, no tuvieron la posibilidad de probarlo. En el puerto de Buenos Aires recibían absolutamente a todos, solamente les pedían su nombre y el origen”, explicó Garriz a EFE. También criticó que los afectados no puedan votar en las mismas condiciones que quienes obtuvieron la nacionalidad por otras vías.

Argentina encabeza las solicitudes de nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, con cerca de un millón de peticiones. Ese volumen podría elevar el número de ciudadanos españoles residentes en el país a más de 1,5 millones. Durante la Guerra Civil y el franquismo, Argentina fue además uno de los principales destinos de los españoles exiliados.