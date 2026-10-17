El alcalde Francisco Pastor Pérez explica que Bobadilla del Campo ofrece viviendas a precios asequibles para estimular más residentes.

Bobadilla del Campo es un municipio y localidad de alrededor de 290 habitantes situada en la provincia de Valladolid, dentro de la comarca de Tierra de Medina. Su alcalde, Francisco Pastor Pérez, conocido como “Paco”, ha expresado que el futuro del pueblo radica en conseguir más personas que decidan quedarse a vivir en él.

En este sentido, Pastor Pérez entiende que es necesario fomentar tanto las grandes inversiones como medidas concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes del pueblo. Por ejemplo, viviendas asequibles, ayudas a las familias y oportunidades para comenzar emprendimientos.

Por tanto, el alcalde socialista ha explicado que “estamos cobrando 200 euros por el alquiler de una vivienda de unos 180 metros cuadrados. Creemos que es un alquiler bastante asequible y, además, está exento del IBI”, ha expresado Francisco Pastor Pérez en declaraciones a El Español.

Las medidas que aplica el alcalde de Bobadilla para incentivar un mayor número de habitantes

Una de las medidas fundamentales para promover una población estable en la región es ofrecer viviendas a precios asequibles para aquellos que busquen instalarse en Bobadilla.

Para ello, dispone de cinco viviendas públicas en alquiler, a la vez que evalúa ampliar el parque municipal mediante la rehabilitación de inmuebles y la adquisición de suelo urbano. Además, la estrategia consiste en recuperar casas que se encuentran en mal estado y que podrían terminar abandonadas.

En este contexto, el alcalde de la localidad ha explicado que el Ayuntamiento está impulsando un plan municipal para adquirir los inmuebles y transformarlos en viviendas públicas destinadas al alquiler.

La estrategia del regidor de Bobadilla consiste en recuperar casas que se encuentran en mal estado y que podrían terminar abandonadas. Shutterstock

“Tenemos cinco viviendas públicas y estamos pensando en rehabilitar alguna más y comprar suelo urbano para que la gente pueda construir. También estamos adquiriendo viviendas en ruinas o en mal estado para convertirlas en viviendas públicas y alquilarlas a gente joven o a parejas de fuera que quieran venir a vivir a Bobadilla”, ha señalado Pastor Pérez.

Por otro lado, ha informado que el valor del alquiler de la vivienda es de unos 200 euros por un inmueble de 180 metros cuadrados, además de subrayar que está exento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).

El alcalde considera que atraer nuevos residentes que quieran instalarse en la localidad es importante para garantizar la prestación de servicios públicos como para evitar que la pérdida de población haga peligrar los recursos esenciales para el pueblo.

“Si conseguimos que vengan parejas jóvenes con niños, ayudamos a que el colegio siga abierto y a que podamos mantener el consultorio médico durante todos los días de la semana”, ha transmitido el regidor sobre la necesidad de fomentar mayor afluencia de residentes a la localidad.

Otras ayudas que ofrece Bobadilla del Campo a la población

Además de las viviendas a precios asequibles, el Ayuntamiento de Bobadilla del Campo ofrece ayudas para las familias con hijos, con el objetivo de facilitar su instalación en el municipio y evitar la pérdida de población.

“Todos los niños y niñas que van al colegio rural de Bobadilla del Campo, desde los tres años hasta los doce, cuando se marchan al instituto, tienen la educación gratuita. El Ayuntamiento se hace cargo de todo el material escolar y de los libros de texto durante el periodo en el que están aquí”, ha explicado el alcalde a El Español.

Por otro lado, el municipio dispone de distintos servicios, entre ellos dos bares, una tienda municipal, una farmacia y un servicio de taxis . Además, pueden encontrarse talleres, explotaciones ganaderas y empresas vinculadas a la agricultura y la construcción.

Bobadilla del Campo, municipio y localidad situada en la provincia de Valladolid. Wikimedia Commons

En este sentido, Pastor Pérez ha destacado la importancia de los emprendedores locales para mantener la actividad económica del pueblo. “La gente de Bobadilla es muy emprendedora y estamos muy orgullosos de todos ellos. Les apoyamos en todo lo que podemos, porque son quienes generan actividad y ayudan a que el pueblo siga funcionando”, ha señalado.

Asimismo, el Ayuntamiento busca impulsar nuevos espacios de trabajo compartido con el objetivo de atraer empresas y facilitar las relaciones comerciales, especialmente en el sector agrícola.

“Estamos trabajando para poder abrir otro tipo de servicios, como oficinas de coworking, para que puedan venir empresas a reunirse en Bobadilla y establecer relaciones empresariales”, ha explicado el alcalde.