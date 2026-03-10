En el plano político, el Gobierno insiste en que España no participa en la ofensiva contra Irán. Tanto el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y el presidente, Pedro Sánchez, sostienen que Estados Unidos “no ha utilizado ni utilizará” las bases de Rota y Morón para bombardear Irán, y que España “no presta apoyo alguno, absolutamente ninguno a la operación”. Sin embargo, los registros de vuelos sugieren una realidad operativa más compleja. Los datos de seguimiento de vuelos revelan escalas y conexiones que enlazan la base naval gaditana con varios puntos estratégicos del Mediterráneo y Oriente Medio. “La base naval gaditana sigue sirviendo de pista de despegue y aterrizaje de aeronaves como los Boeing 757 para transportar tropas en dirección Ammán (Jordania), Creta o Camp Lemonnier, en Djibouti”, aseguran fuentes de El Español. Desde este fin de semana se ha configurado un corredor aéreo que enlaza varios nodos militares clave del Mediterráneo y el Cuerno de África: Italia, Grecia, el Atlántico norte, Jordania y Yibuti. Los datos de seguimiento aéreo registraron varios movimientos de aviones de transporte militar durante los últimos días. “El viernes a primera hora un Boeing 752 de la United States Air Force salió de la base gaditana y aterrizó en Ammán (Jordania) seis minutos antes de las tres de la tarde”. Al día siguiente se detectó un nuevo trayecto con el mismo tipo de aeronave entre Italia y España. “Despegó de la base siciliana de Sigonella (Italia) y aterrizó en Rota. Se trata de un modelo de avión que transporta personal militar”. También se registró la llegada de otro avión de transporte estratégico desde el Atlántico norte. “El sábado, el B752 (RCH320) de Air Mobility Command de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos (USAF) para misiones de transporte y logística aterrizó en Rota desde la Base de Gander, en el Atlántico norte”. Durante las primeras horas del lunes continuó el flujo de aeronaves militares hacia la base española. “A las 7,15 horas, aterrizó otro Boeing 757 (B752, vuelo RCH621) procedente de Ammán (Jordania), uno de los países que sirven de plataforma a la campaña aérea sobre Irán”. Ese mismo día se detectó también la llegada de un avión de mayor capacidad procedente de Estados Unidos. “Otro Boeing 747 procedente de la base naval de Norfolk (Estados Unidos)”. Este modelo de avión destaca por su capacidad de transporte estratégico. “Conocido como ‘el jumbo de los cielos’, este modelo de aeronave se construyó hasta 2023. Tiene una capacidad superior a 400 pasajeros y también es un pilar clave para el transporte de carga”. Los registros del domingo ampliaron el mapa del corredor aéreo militar que conecta España con el Cuerno de África. Según datos recabados en Airnavradar, Flightaware y Flightradar, otro Boeing 757 entró en la pista de la base naval de Rota. Procedía de Djibouti, cerrando un eje que conecta España con el Cuerno de África en plena guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. La zona es clave dentro de la estructura militar estadounidense en África. Mientras se registran estos movimientos aéreos, Estados Unidos concentra recursos militares en el Mediterráneo oriental y en las zonas cercanas al conflicto con Irán. En paralelo, la defensa aérea aliada ha intervenido en episodios recientes vinculados al conflicto. Según la información oficial, unidades españolas también participaron en el seguimiento del proyectil.