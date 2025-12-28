Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los participantes con más aciertos.

Durante el sábado, 27 de diciembre de 2025 , los números ganadores del sorteo fueron "08 12 16 17 40 46", el número complementario es el "3" y el de reintegro el "5", mientras que el Joker es "1470149".

En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros, mientras que la categoría con seis aciertos contó con un único ganador que se llevó un galardón de 1,364,276.73 euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 11677552 euros, de los cuales se entregaron 6422653.5 euros.

6 aciertos más el número de reintegro : 0 acertantes con 0 euros ganados

: 0 acertantes con 0 euros ganados 6 aciertos : 1 acierto con un premio de 1364276.8 euros

: 1 acierto con un premio de 1364276.8 euros 5 aciertos más el complementario : 3 acertantes con 73744.69 euros ganados

: 3 acertantes con 73744.69 euros ganados 5 aciertos : 162 acertantes con un premio de 2503.68 euros

: 162 acertantes con un premio de 2503.68 euros 4 aciertos : 10104 acertantes con un premio de 58.39 euros

: 10104 acertantes con un premio de 58.39 euros 3 aciertos : 195958 acertantes con un premio de 8 euros

: 195958 acertantes con un premio de 8 euros Reintegro : 1299975 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se participe de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

¿Dónde se pueden cobrar los premios?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden perder. También es aconsejable tomar descansos para mantener el control sobre el tiempo y el dinero invertido.

Si sientes que las apuestas se convierten en un problema, busca ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación.