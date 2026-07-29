Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres conocer lo que depara a tu signo hoy, miércoles 29 de julio? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

El horóscopo para Sagitario este miércoles

Si te embarcas en un proyecto nuevo, lograrás impulsarlo con fuerza pese a las dificultades. Intenta compartir con tu pareja tus preocupaciones; os hace falta mejorar la comunicación. Quienes estén sin pareja recibirán una propuesta, cuando menos, llamativa.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Sagitario: ¿cómo te irá en el trabajo este miércoles?

Hoy, Sagitario, si estás en un nuevo proyecto le darás un buen empujón pese a los problemas.

Aunque surjan trabas, tu impulso te permitirá avanzar y dejar resultados visibles en el trabajo.

¿Cómo le irá en el amor a Sagitario este miércoles 29 de julio?

Hoy, Sagitario, tu chispa aventurera magnetiza el amor; una charla casual puede volverse cita. Sé directo y ligero: el corazón responde.

Eres muy compatible con Aries: comparten fuego, impulso y ganas de explorar. Juntos evitan la rutina y encienden la pasión.

Fuente: narrativas-es

¿Cómo es la personalidad de los Sagitario?

Sagitario es aventurero, optimista y directo; ama la libertad y las experiencias nuevas. Su honestidad puede ser contundente, pero nace de un deseo genuino de verdad.

Tiene una mente filosófica y curiosa, siempre buscando significado y expansión. A veces es impaciente y disperso, pero su entusiasmo contagia e inspira a los demás.

No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Sagitario. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso.

Consejos de hoy para Sagitario

Empuja con decisión ese nuevo proyecto pese a los obstáculos. Comparte con tu pareja tus inquietudes para fortalecer la comunicación. Si estás sin pareja, mantente abierto a una propuesta inesperada.