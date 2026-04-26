Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con cambios y noticias nuevas. Las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que aguarda a tu signo hoy, domingo 26 de abril? Echa un vistazo a la predicción de tu horóscopo y anticípate a los imprevistos. Es muy probable que hoy tu familia requiera tu apoyo con asuntos del hogar; y como tendrás tiempo libre, no tendrás excusa para negarte. Aunque no te apetezca demasiado, te tocará atender su petición. Intenta afrontarlo con la mayor tranquilidad posible. En el trabajo comenzarás con buen enfoque, pero asuntos domésticos reclamarán tu atención; aprovecha los huecos libres para atenderlos sin descuidar lo esencial. Mantén la calma y comunica límites claros: con tu disciplina capricorniana cumplirás lo urgente y dejarás el resto para después. Hoy, Capricornio, las estrellas indican que podrías experimentar un momento de conexión especial en el amor. Es un buen día para abrirte a nuevas posibilidades y dejar que tus sentimientos fluyan, lo que podría llevarte a encuentros significativos. En el ámbito de la compatibilidad, Capricornio se lleva muy bien con Tauro y Virgo. Estos signos de tierra comparten tus valores y ambiciones, lo que puede fortalecer una relación romántica y brindar estabilidad emocional. Las personas nacidas bajo el signo de Capricornio suelen ser conocidas por su determinación y ambición. Son trabajadoras y responsables, lo que les permite alcanzar sus metas con perseverancia. Su enfoque práctico y realista les ayuda a tomar decisiones acertadas en momentos de dificultad. Además, los capricornianos son reservados y pueden parecer serios en un principio. Sin embargo, poseen un gran sentido del humor y valoran profundamente la lealtad en sus relaciones. Su naturaleza disciplinada les permite ser excelentes líderes y guías para quienes los rodean. No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso. Planifica tu día y reserva un rato para ti después de atender a la familia. Mantén la calma y establece límites para no sobrecargarte. Pide ayuda cuando la necesites y reconoce tu esfuerzo sin culparte por descansar.