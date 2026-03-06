Una de las mayores necrópolis de la antigua Roma fue descubierta durante unas obras cerca de la basílica de San Pablo Extramuros. El hallazgo ocurrió mientras se construía una residencia de estudiantes en la capital italiana y dejó al descubierto restos arqueológicos de enorme valor histórico. El descubrimiento incluye esqueletos humanos, restos de pinturas, mosaicos y varias estructuras funerarias que podrían formar parte de un gran complejo utilizado durante siglos. Los expertos consideran que el sitio podría ampliar de forma significativa el conocimiento sobre los rituales funerarios del mundo romano. El subsuelo de Roma suele revelar vestigios del pasado cada vez que se realizan excavaciones. En este caso, el hallazgo confirma que aún quedan amplias zonas de la antigua ciudad enterradas bajo la metrópoli moderna. Durante las excavaciones apareció una nueva parte de la necrópolis que hasta ahora solo se conocía parcialmente. Los especialistas estiman que el complejo funerario podría estar compuesto por hasta cinco edificios que datan de un período comprendido entre el siglo I a. C. y el siglo IV d. C. Según los investigadores, las estructuras halladas corresponden a edificios funerarios de época imperial. El conjunto se encontraba enterrado a poca profundidad, lo que permitió identificar rápidamente su organización arquitectónica. La directora de la excavación explicó que “aproximadamente aun metro de profundidad, emergió un núcleo de varios edificios funerarios de la época imperial”. También detalló que “presentaban planta cuadrangular y techos abovedados, alineados de noreste a suroeste”. Además de las estructuras funerarias, los arqueólogos encontraron alrededor de 50 esqueletos humanos en el interior del complejo. Este hallazgo permite a los antropólogos analizar características físicas y posibles rituales asociados a los enterramientos. Las primeras observaciones indican que la mayoría de los restos pertenecen a hombres jóvenes. Los expertos señalaron que “las observaciones iniciales indican que casi todos los esqueletos pertenecen a hombres de entre 20 y 40 años que eran de constitución robusta”. En algunos casos se detectó un elemento particular en los enterramientos. Los investigadores hallaron un clavo a la altura del pecho en varios esqueletos, una práctica que se asocia con rituales destinados a alejar el mal en el más allá. El complejo arqueológico incluye varias habitaciones que conservan restos decorativos. Entre los hallazgos se identificaron pinturas murales, mosaicos bicolores y estucos con figuras simbólicas propias del mundo funerario romano. Los especialistas indicaron que “actualmente visible, ya es posible reconocer un elaborado aparato decorativo, compuesto por yeso con frescos, bandas y motivos vegetales”. También se detectaron “estucos decorados con figuras de simbolismo funerario romano”. Entre esas figuras aparecen representaciones conocidas como “orantes” o “victorias aladas”, elementos frecuentes en contextos funerarios del Imperio romano. Los investigadores consideran que la necrópolis descubierta podría ser solo una parte de un complejo más amplio que aún permanece enterrado bajo el terreno. La responsable de la Superintendencia destacó que “la calidad de las estructuras, la organización de los espacios y la riqueza de los elementos decorativos representan una importante oportunidad para el estudio científico”. Además, las autoridades culturales italianas aseguraron que “la Superintendencia garantizará la plena protección del complejo” mientras continúan las excavaciones arqueológicas. Los expertos creen que los trabajos podrían revelar nuevos objetos funerarios, epígrafes o elementos decorativos. Incluso se mencionó el hallazgo de “una pequeña cabeza de lo que parece ser Apolo”. El ministro de Cultura italiano destacó la relevancia del hallazgo al afirmar: “La Necrópolis Ostiense, una de las más grandes de la antigua Roma. Nos proporciona otro testimonio importante”. También señaló que el sitio será “protegido, estudiado y valorizado” mientras avanza el proyecto urbanístico.