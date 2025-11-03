Es oficial | El Gobierno tiene una pensión que pueden solicitar todas las amas de casa que cumplan con estos requisitos.

En España, el número de amas de casa ha experimentado una notable disminución en las últimas dos décadas. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en 2002 había cinco millones de personas en esta situación, cifra que actualmente se ha reducido a tan solo 2,8 millones. Este fenómeno refleja una transformación estructural y laboral en el país.

Las pensiones no contributivas son una herramienta esencial del Estado, diseñada para brindar asistencia a aquellas personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica y que no cumplen con los requisitos necesarios para acceder a una pensión contributiva.



Estas prestaciones económicas son proporcionadas por el Estado a individuos que no han cotizado lo suficiente o que, en ciertos casos, nunca lo hicieron.



La cuantía de la pensión no contributiva de jubilación para el año 2024 es de 7905,80 euros anuales, distribuidos en 564,70 euros mensuales en 14 pagas. Es imperativo que los ingresos personales del solicitante sean inferiores al importe anual de la pensión (7905,80 euros).

Guía para acceder a la pensión destinada a amas de casa

Uno de los grupos que puede beneficiarse de manera significativa de las pensiones no contributivas son las amas de casa, especialmente aquellos ciudadanos que, por razones sociales o familiares, han dedicado su vida al trabajo doméstico no remunerado.



Para acceder a esta asistencia, las amas de casa deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por la normativa vigente que regula este tipo de ayudas económicas.

Edad

El solicitante debe haber alcanzado la edad mínima de65 años al momento de presentar la solicitud.

Residencia

Haber residido en España durante un periodo mínimo de diez años, de los cuales al menos dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Ingresos anuales

Los ingresos anuales no deben exceder ciertos límites que se determinarán en función de la cantidad de personas que convivan en el hogar.

Si la solicitante vive sola, el máximo permitido es de 7250,60 euros.

En caso de convivir con otra persona, el monto será de 12.326,02 euros.

Si son tres personas, el umbral se eleva hasta los 17.401,44 euros.

Si son cuatro o más miembros, el tope máximo será de 21.032,08 euros.

Ingresos anuales en el núcleo familiar

Para aquellos casos en los que el solicitante conviva en el núcleo familiar con ascendientes o descendientes directos, como hijos o padres, los límites económicos se incrementarán considerablemente.

Si hay dos personas en el hogar, el monto alcanza los 28.834,30 euros anuales.

En caso de ser tres, el umbral sube hasta los 40.707,25 euros.

Si son cuatro o más, el tope será de 52.580,20 euros al año.

Requisitos y pasos para obtener la pensión siendo ama de casa

Al tratarse de una pensión no contributiva, su administración no estará bajo la responsabilidad directa del Estado, sino de las comunidades autónomas. Por lo tanto, el interesado deberá presentar su solicitud en la página específica de la comunidad autónoma donde resida.



Cada comunidad autónoma dispone de un formulario o procedimiento diferente, lo que implica que el proceso y los pasos a seguir variarán según cada sitio web. Sin embargo, en todas ellas se podrá encontrar un formulario para realizar la solicitud, el cual debe ser completado con toda la documentación necesaria.



Además, será necesario acreditar la cantidad de personas que habitan en el hogar del solicitante para establecer los límites de los fondos disponibles. Una vez presentada la solicitud, los plazos de resolución pueden variar entre 3 a 6 meses.