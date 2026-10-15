El calendario electoral establece los plazos para consultar el censo y presentar reclamaciones por posibles errores.

El Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y convoca oficialmente las elecciones generales de España el 29 de noviembre de 2026.

De cara a la jornada electoral, los ciudadanos podrán consultar dónde les toca votar a través de los servicios oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), revisar la tarjeta censal que recibirán en su domicilio o solicitar información en su ayuntamiento.

Por su parte, desde el INE recuerdan la importancia de comprobar los datos de inscripción en el censo electoral y respetar los plazos establecidos para presentar reclamaciones en caso de detectar errores.

Cómo consultar online la mesa de votación

La forma más directa de saber dónde votar en las elecciones generales es utilizar la herramienta oficial del INE para consultar las mesas y los locales electorales. El organismo dispone de dos servicios diferentes:

Consulta de mesa y local electoral : permite localizar el lugar de votación sin necesidad de utilizar Cl@ve. Para realizar la búsqueda, hay que indicar la provincia, el municipio y la inicial del primer apellido.

Consulta de los datos de inscripción en el censo electoral: permite comprobar la información censal y los datos de la mesa asignada. Para acceder a este servicio es necesario identificarse mediante Cl@ve.

Según la información publicada por el INE, el servicio de consulta del censo estará disponible durante el período electoral. La información inicial podrá actualizarse una vez resueltas las reclamaciones presentadas por los ciudadanos.

Consulta de mesa y local electoral en el Instituto Nacional de Estadística (INE). Instituto Nacional de Estadística (INE)

Tarjeta censal: cuándo llegará y qué información contiene

Otra manera de comprobar dónde toca votar el 29 de noviembre es consultar la tarjeta censal, que la Oficina del Censo Electoral enviará por correo postal a los electores residentes en España.

Este documento incluirá los datos actualizados de inscripción en el censo, el colegio o local electoral asignado, la mesa correspondiente y la dirección a la que deberá acudir cada votante.

De acuerdo con el calendario oficial del INE, el envío de las tarjetas censales está previsto entre el 2 y el 10 de noviembre de 2026. Si después de su emisión se produce algún cambio en la mesa o en el local electoral, la Oficina del Censo Electoral comunicará la modificación por correo postal.

Por eso, conviene conservar la tarjeta y comprobar la dirección antes de acudir a votar. También es posible verificar los datos a través de las herramientas online oficiales, sin necesidad de esperar a recibir la notificación.

La Oficina del Censo Electoral comunica los cambios de mesa o local electoral cuando se producen modificaciones. EFE

Hasta cuándo se puede revisar el censo electoral y reclamar errores

Los ciudadanos que tengan dudas sobre su inscripción o detecten errores en sus datos deben tener en cuenta las fechas establecidas para revisar el censo electoral de las elecciones.

El INE ha fijado del 12 al 19 de octubre el período de consulta del censo vigente. Durante esos ocho días, los electores pueden comprobar sus datos y presentar reclamaciones si consideran que la información registrada es incorrecta. En el caso de los residentes en el extranjero, la consulta también está disponible en los consulados correspondientes.

Las reclamaciones pueden presentarse en el ayuntamiento, en el consulado que corresponda o directamente ante la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral. También existe una vía telemática para quienes dispongan de Cl@ve.

El organismo electoral indica que las reclamaciones deben resolverse y notificarse en un plazo de tres días desde su recepción en la Delegación Provincial. Por eso, quienes encuentren errores deben actuar dentro del período habilitado para evitar inconvenientes al ejercer su derecho al voto.