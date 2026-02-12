Un centro científico francés da 5000 euros a diez voluntarios que aguanten 10 días tumbados. El estudio se realizará en Toulouse y busca analizar cómo reacciona el cuerpo humano en condiciones similares a la ingravidez. El Instituto de medicina y de fisiología espacial Medes impulsa esta investigación. El experimento está previsto para junio y forma parte de una simulación científica solicitada por el Centro Nacional de Estudios Aeroespaciales. El objetivo es estudiar los efectos de la ingravidez en el cuerpo humano. Los voluntarios deberán permanecer diez días seguidos tumbados en una posición concreta y con una ingesta limitada de calorías. El estudio científico está programado para el próximo junio. Tiene como meta ver cómo el cuerpo humano se adaptaría a una situación de ingravidez en el espacio. La simulación se organiza por solicitud del Centro Nacional de Estudios Aeroespaciales (CNES) de Francia. Se realiza en tierra por la dificultad de llevar a cabo ciertas investigaciones durante vuelos espaciales. La investigación permitirá recoger datos sin necesidad de viajar al espacio. La simulación en tierra facilita el control médico y científico durante todo el proceso. El Instituto de medicina y de fisiología espacial busca a diez hombres de entre 20 y 40 años. Los candidatos deben tener un buen nivel de francés. Además, deben gozar de buena salud y ser asiduos a la práctica deportiva. El centro seleccionará perfiles que puedan cumplir con las exigencias físicas del estudio. Los voluntarios estarán diez días tumbados, en una posición ligeramente inclinada, e ingiriendo apenas 250 calorías al día. A cambio, recibirán 5000 euros por participar en el estudio científico.