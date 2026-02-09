El Google Pixel 10 Pro destaca por integrar inteligencia artificial avanzada con Gemini, el nuevo chip Google Tensor G5 y un sistema de cámaras de nivel profesional. Con estas prestaciones, se posiciona como una de las opciones más completas del mercado para quienes buscan rendimiento y fotografía de alta gama. El Google Pixel 10 Pro ofrece la experiencia Pixel más avanzada hasta la fecha. Incorpora Gemini Nano, el modelo de IA más potente de Google en dispositivos móviles, que optimiza el rendimiento, la fotografía, el vídeo y la autonomía. Todo ello se apoya en el nuevo procesador Google Tensor G5, diseñado para ofrecer mayor velocidad, eficiencia energética y seguridad gracias al coprocesador Titan M2. Además, cuenta con una pantalla Super Actua OLED LTPO de 6,3 pulgadas, que alcanza un brillo máximo de 3300 nits y una tasa de refresco de hasta 120 Hz, garantizando una visualización fluida incluso a plena luz del sol. El Google Pixel 10 Pro puede comprarse en El Corte Inglés por 949,90 euros, lo que supone un ahorro de 249 euros respecto a su precio habitual. La oferta incluye envío gratuito, con entrega en solo 2 horas en determinadas zonas. También está disponible la recogida gratuita en tienda, así como opciones como Click&Car, SUPERCOR, Correos o Celeritas, lo que facilita elegir la modalidad de compra más cómoda. De ese modo, se ha consolidado como una oportunidad ideal para hacerse con uno de los móviles más avanzados del momento a un precio rebajado.