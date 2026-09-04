El mercado del alquiler en Barcelona atraviesa una situación cada vez más complicada para quienes buscan una vivienda. Los precios elevados, los requisitos económicos y la escasez de inmuebles disponibles convierten la búsqueda en un verdadero desafío, especialmente para quienes necesitan acceder solos a un departamento.

Carolina Siri, una periodista argentina de más de 40 años que vive en Badalona, contó su experiencia después de pasar tres semanas buscando un piso en Barcelona. Su testimonio expuso las dificultades que enfrentan los inquilinos y las condiciones de algunos de los inmuebles que aparecen en los portales inmobiliarios.

¿Por qué cada vez es más difícil encontrar un piso en Barcelona?

La provincia de Barcelona se encuentra entre las zonas con los alquileres más caros de España. Según los datos mencionados en el artículo original, el precio medio alcanza los 19,8 euros por metro cuadrado, mientras que en la ciudad de Barcelona el alquiler medio supera los 1150 euros mensuales.

¿Por qué cada vez es más difícil encontrar un piso en Barcelona? Fuente: EFE Julio Munoz

A ese valor se suman las condiciones económicas necesarias para ingresar a una vivienda. Carolina explicó que, para un alquiler de 700 euros, una persona puede necesitar alrededor de 2800 euros para afrontar el mes en curso, la fianza y otras garantías que puede solicitar el propietario dentro de los límites establecidos.

La periodista también cuestionó la calidad de algunos de los pisos que aparecen en los portales. Según relató, las fotografías pueden mostrar viviendas con todas las luces encendidas para mejorar su apariencia, mientras que la visita presencial puede revelar problemas de iluminación natural, ventilación, humedad e incluso hongos.

¿Qué alternativa encuentran quienes no pueden afrontar un alquiler solos?

Ante la falta de opciones y los elevados costos de entrada, compartir piso aparece como una de las alternativas más accesibles. Dividir el alquiler permite reducir no solo el gasto mensual, sino también el dinero necesario para acceder a la vivienda.

¿Qué alternativa encuentran quienes no pueden afrontar un alquiler solos? (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Carolina describió el mercado con una frase contundente: “La gente ya está alquilando cualquier cosa a cualquier precio con un nivel de desesperación tremendo”. También aseguró que algunos inmuebles desaparecen de los portales apenas son publicados, debido a la elevada demanda.

Pese a este panorama, existen algunos indicios que podrían anticipar un cambio. Según los datos citados de Fotocasa, el precio del alquiler registró en julio una caída interanual del 1,6%, la primera desde marzo de 2022, después de 52 meses consecutivos de aumentos. La evolución de los próximos meses permitirá determinar si se trata de un cambio de tendencia o de una pausa dentro de un mercado todavía tensionado.