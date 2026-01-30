El Gobierno endurece las reglas: desde ahora, los patinetes eléctricos deberán registrarse y contratar un seguro obligatorio

Durante los últimos años, los patinetes eléctricos se consolidaron como una alternativa cotidiana de movilidad en las ciudades españolas.

Su expansión, acelerada por la búsqueda de opciones más ágiles y sostenibles, avanzó más rápido que el marco legal que debía regular su uso.

Esa brecha normativa generó situaciones de inseguridad vial, especialmente en la convivencia con peatones y otros vehículos.

Frente a ese escenario, el Gobierno decidió avanzar con una regulación más estricta. El Consejo de Ministros dio luz verde a un Real Decreto que establece, a partir de 2026, la inscripción obligatoria de todos los patinetes eléctricos en el registro que gestiona la Dirección General de Tráfico, además de la contratación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil.

¿Por qué el Gobierno decidió regular los patinetes eléctricos ahora?

El detonante principal fue el aumento sostenido de accidentes y conflictos en la vía pública. La falta de identificación de los patinetes y la inexistencia de seguros dificultaron, hasta ahora, la gestión de responsabilidades en caso de siniestros.

Según datos oficiales, en España circulan más de cuatro millones de vehículos de movilidad personal, muchos de ellos sin ningún tipo de control administrativo.

A esta problemática se sumó la entrada en vigor, el pasado 2 de enero, de la nueva ley de responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

Esa normativa ya obligaba a asegurar los VMP, pero su aplicación resultaba inviable sin un sistema de registro que permitiera identificar a los propietarios.

Con este Real Decreto, el Ejecutivo busca cerrar ese vacío legal y dotar a las autoridades de herramientas para fiscalizar la circulación de patinetes, en línea con las políticas de seguridad vial impulsadas por el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez, con el respaldo del área de Trabajo y movilidad sostenible que conduce Yolanda Díaz.

¿Cómo será el registro obligatorio y qué sanciones prevé la nueva norma?

El trámite de inscripción se realizará de manera telemática a través de la sede electrónica de la DGT, aunque también se habilitará el teléfono 060 para quienes requieran asistencia.

Para completar el registro será necesario aportar los datos del titular, o del tutor legal, en caso de menores, el número de serie del patinete, el certificado del vehículo y abonar la tasa correspondiente.

Una vez finalizado el proceso, la DGT emitirá un certificado digital junto con una etiqueta identificativa que deberá colocarse en un lugar visible del patinete. Este paso será indispensable para poder contratar el seguro obligatorio exigido por la nueva normativa.

Circular sin haber registrado el vehículo o sin contar con la póliza correspondiente podrá derivar en multas que van desde los 202 hasta los 800 euros, según el tipo de infracción y las características técnicas del patinete.

Además, el organismo de tráfico trabaja para que, en el futuro, el registro pueda realizarse directamente en el punto de venta, de modo que los nuevos usuarios cumplan con la ley desde el primer día.