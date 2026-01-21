En medio del debate por el acceso igualitario a la salud, el Gobierno de España ratificó en 2026 la continuidad de varias prestaciones clave dentro del Sistema Nacional de Salud.

Se trata de la ampliación de la atención bucodental pública y de las ayudas económicas para gafas y lentes de contacto, dos políticas orientadas a reducir desigualdades y garantizar derechos básicos.

Las medidas dependen del Ministerio de Sanidad y forman parte de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, aunque su aplicación concreta queda en manos de las comunidades autónomas. Por ese motivo, el alcance puede variar según el territorio.

El objetivo oficial apunta a reforzar la prevención, evitar que los problemas de salud se agraven por falta de recursos y aliviar el gasto sanitario de los hogares más vulnerables.

¿Quiénes pueden acceder a los tratamientos dentales gratuitos en 2026?

La atención bucodental pública continúa vigente en 2026 y se encuentra incluida dentro de la cobertura de la Seguridad Social, con prioridad en determinados colectivos.

Shutterstock Shutterstock

El plan nacional, financiado con fondos estatales, se implementa de forma progresiva desde 2022.

Los principales beneficiarios son los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad y los pacientes oncológicos con tratamientos en la zona cervicofacial. A este grupo se sumaron, de manera gradual, los mayores de 65 años, especialmente para acciones preventivas y tratamientos básicos.

Las prestaciones incluyen revisiones, limpiezas, empastes, extracciones simples y educación en higiene bucodental. El acceso se realiza a través del centro de salud público, donde el profesional deriva al servicio odontológico correspondiente según el protocolo autonómico.

En el caso de la salud visual, la cobertura no es universal. En 2026 sigue vigente el Plan Veo, una ayuda económica específica dirigida exclusivamente a menores de hasta 16 años.

No se trata de una prestación directa de la Seguridad Social, sino de una subvención aplicada en el momento de la compra.

El Gobierno anuncia una nueva ayuda de 100 euros para gafas y lentillas. Imagen: archivo.

El programa permite acceder a una ayuda de hasta 100 euros para la adquisición de gafas graduadas, lentes de contacto y productos de mantenimiento, siempre que exista prescripción médica u optométrica. El beneficio se gestiona en ópticas adheridas al plan.

El Gobierno confirmó que esta ayuda estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026, con pagos que pueden ejecutarse incluso durante 2027 en operaciones realizadas a fin de año. Para los adultos, por el momento, no existe una cobertura general de gafas o lentillas dentro del sistema público.

¿Cómo acceder a los beneficios?

Para la atención dental, el primer paso consiste en solicitar turno en el centro de salud público y consultar por la cobertura bucodental vigente en la comunidad autónoma.

En el caso de las ayudas visuales , se debe contar con receta y acudir a una óptica adherida al Plan Veo para aplicar el descuento correspondiente.

Con estas políticas, el Ejecutivo mantiene en 2026 su apuesta por un modelo sanitario más preventivo e inclusivo, donde la salud bucal y visual dejan de ser un privilegio condicionado por el nivel de ingresos.