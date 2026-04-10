Las freidoras de aire se han consolidado como uno de los electrodomésticos más solicitados en las cocinas contemporáneas a nivel global. De acuerdo con Circana, la firma analista de datos, dos tercios de los hogares poseen al menos una freidora de aire. Las freidoras de aire han incrementado su popularidad en los últimos años; sin embargo, ciertos modelos han sido retirados del mercado debido a defectos que podrían comprometer la seguridad de los usuarios. Si posee una airfryer en su hogar, es fundamental comprobar si se encuentra en la lista de unidades afectadas para prevenir accidentes y gestionar su reemplazo de manera oportuna. El primer paso consiste en verificar el modelo y número de serie de su freidora en la lista publicada por las autoridades de consumo. Si su unidad se encuentra entre las afectadas, se sugiere establecer contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante o con el establecimiento donde fue adquirida. Es fundamental seguir este procedimiento para garantizar la seguridad del usuario y evitar posibles inconvenientes relacionados con el uso del aparato. Es imperativo suspender de manera inmediata el uso de la freidora defectuosa, aun cuando parezca operar con normalidad. Entre los problemas más significativos identificados se encuentran el sobrecalentamiento de cables y fallos en componentes eléctricos, los cuales pueden provocar incendios. Para facilitar la gestión de la reclamación, se aconseja conservar la factura de compra y cualquier comprobante de garantía. Entre los modelos retirados, se destacan las freidoras de la marca Insignia, con 280.000 unidades afectadas por el sobrecalentamiento de los cables, así como las de Magic Chef, con 11.750 unidades reportadas por fallos en sus componentes eléctricos. Si posee uno de estos modelos, es necesario seguir los siguientes pasos: Dado el elevado número de unidades afectadas, muchas marcas han habilitado líneas de atención específicas para resolver estos casos. Si su airfryer se encuentra entre las retiradas, actuar con prontitud es fundamental para garantizar una solución sin inconvenientes. Las freidoras de aire han transformado la manera de cocinar, aunque no están exentas de peligros. Los defectos en el diseño y la fabricación han conducido al retiro de varios modelos del mercado y el uso inapropiado puede ocasionar accidentes. Entre los principales factores de riesgo se encuentran: Es fundamental tener en cuenta estos aspectos para garantizar un uso seguro y eficiente de estos electrodomésticos. A pesar de los riesgos mencionados, las freidoras de aire se mantienen como una excelente opción para quienes buscan una alimentación más saludable sin renunciar al sabor y la textura crujiente de los alimentos fritos. La clave está en elegir modelos con buenas valoraciones, comprobar certificaciones de seguridad y seguir un mantenimiento adecuado. Si buscas rapidez, eficiencia y una opción más saludable para freír sin aceite, la freidora de aire es la mejor alternativa. Sin embargo, si necesitas cocinar grandes cantidades de alimentos o realizar recetas que requieran calor envolvente, el horno eléctrico aún es imprescindible. Aunque tanto las freidoras de aire como los hornos eléctricos utilizan aire caliente para cocinar, existen diferencias clave: