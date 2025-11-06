El calendario escolar y laboral en Madrid suele conjugar festivos nacionales, autonómicos y municipales. Precisamente, ese entramado es el que marca cuál día los centros educativos suspenden la actividad lectiva.

En este curso, la Ciudad de Madrid ha programado el lunes como día no lectivo para el alumnado, en conmemoración del festivo local de la Almudena. Así lo confirman fuentes que apuntan a que varios colegios permanecerán cerrados, aunque los padres deberán asistir a su actividad profesional habitual.

Por qué motivo no abrirán las escuelas madrileñas el 10 de noviembre

El motivo principal es que la festividad de Nuestra Señora de La Almudena, patrona de Madrid, está declarada como día festivo en el municipio, lo cual influye en el calendario escolar. El lunes queda marcado como día sin clase para los alumnos de los centros sostenidos con fondos públicos, en un acuerdo entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento de Madrid.

Aunque el festivo se asocia al ámbito municipal, su impacto alcanza a la presencialidad escolar: en dicho día los centros no acogen al alumnado. Sin embargo, la jornada laboral para los empleados no docentes y los padres se mantiene según la normativa laboral habitual, por lo que la conciliación familiar cobra relevancia en la planificación.

Cómo planificar este día sin clases

El cierre de los colegios puede generar ajustes logísticos para los padres. Con un día sin clase repentino, es importante reorganizar la rutina doméstica. Los progenitores deberán prever alternativas de cuidado o actividades para los menores durante ese lunes.

Además, conviene revisar si el centro educativo ofrece algún taller, ludoteca o servicio de conciliación ese día, pues no todos lo harán. La planificación anticipada —por ejemplo, en transporte o actividades extraescolares— evitará complicaciones de última hora.

Qué hay que tener en cuenta respecto al calendario escolar y festivos en Madrid

El calendario oficial del curso 2025‑2026 en Madrid incluye, entre otros festivos, el trasladado de la Almudena al lunes 10 de noviembre, al caer el día real en domingo.

Los centros recuerdan a las familias que este día figura como no lectivo en el calendario autonómico, por lo que no habrá clases ni actividades formales en la mayoría de los colegios públicos y concertados.

Ante este contexto, es recomendable confirmar con el centro educativo del menor el horario de apertura, servicios disponibles y si habrá actividades alternativas. De ese modo se facilita a las familias adaptar su agenda al día sin clases anunciado.