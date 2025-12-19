Alerta conductores: los coches con estas matrículas podrían recibir multas de hasta 6000 euros de la DGT.

A partir del 1 de enero de 2026 entran en vigor cambios relevantes para los conductores. A fectan a seguridad vial, circulación urbana y matrículas . Las medidas ya generan debate entre automovilistas.

Desde hace años, muchos conductores se fijan en las letras de la matrícula. Estas indican lo nuevo o antiguo que es un coche. En los modelos antiguos, incluso revelaban la provincia.

En 2026 se producirá un nuevo avance en la secuencia oficial. La Dirección General de Tráfico actualiza estas combinaciones de forma constante.

Cómo funciona el sistema actual de matrículas en España

El sistema vigente se implantó en el año 2000 con la llamada euromatrícula. Está compuesta por cuatro números y tres letras.

Según informa la DGT, la primera placa del sistema fue “0000 BBB”. Correspondió a un Mercedes-Benz 230 SL matriculado en Vitoria.

Este formato eliminó las referencias provinciales. Antes, las matrículas incluían letras como M para Madrid o AB para Albacete.

Qué letras están prohibidas en las matrículas españolas

La DGT excluye ciertas combinaciones para evitar confusiones y mensajes ofensivos. El criterio se mantiene desde el inicio del sistema.

Están prohibidas las combinaciones que formen palabras malsonantes. Entre ellas figuran “PUT”, “CUL” o “KAK”.

También se evitan acrósticos y siglas sensibles . El objetivo es impedir lecturas inapropiadas o polémicas.

Además, no se utilizan vocales. Así se evitan palabras como ETA, FBI, ANO o PIS. Tampoco se incluyen nombres propios.

Para evitar errores visuales, la DGT no usa letras como “Ñ”, “Q”, “LL” o “CH”. Pueden confundirse con otros caracteres.

Qué cambio llega a las matrículas en 2026

España cerrará 2025 con la letra N. El mes de diciembre terminará con la combinación NJG. Cada letra principal dura entre 25 y 30 meses. En España se registran unas 90.000 matriculaciones mensuales.

Con esta progresión, todo apunta a que la letra P llegará a finales de 2026. Será visible en los coches nuevos.

El primer vehículo matriculado en España data de 1900. Fue registrado en Palma de Mallorca, según la DGT. Más de un siglo después, el sistema sigue evolucionando. Las matrículas continúan siendo un indicador clave para los conductores.