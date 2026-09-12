La planificación de una herencia no solo implica decisiones patrimoniales, sino también fiscales. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya gestión está cedida a las comunidades autónomas de España, genera diferencias sustanciales según el lugar de residencia del fallecido y de los herederos.

No obstante, más allá de las bonificaciones autonómicas, existe una vía legal que podría permitir a los herederos evitar el pago del impuesto de sucesiones: incluir una cláusula concreta en el testamento que habilite la renuncia de un heredero en favor de otro.

Incluir una cláusula específica en el testamento puede permitir una transmisión directa sin costes fiscales adicionales para el heredero. (Fuente: Freepik / katemangostar)

Los herederos evitan el impuesto de sucesiones incluyendo esta cláusula en el testamento

El mecanismo se denomina “renuncia traslativa” y se caracteriza por la transferencia de la porción hereditaria de un heredero cedente a otro beneficiario de forma directa desde el testamento. Al establecer esta disposición desde el principio, se evita que la renuncia sea interpretada como una donación y, por ende, gravada de manera duplicada.

El Tribunal Supremo ha confirmado este tipo de disposiciones testamentarias, siempre que cumplan con los requisitos legales y sean formalizadas adecuadamente. Esta interpretación ha sido esencial para diferenciar entre una renuncia que produce efectos fiscales neutros y una donación que está sujeta a tributación.

Esta modalidad de cláusulas permite, por ejemplo, que un hijo adquiera la totalidad de un bien inmueble sin que su hermano deba tributary por ceder su parte, una situación que, en otros contextos, podría considerarse como una transmisión sujeta al impuesto.

Las diferencias fiscales por comunidades hacen que esta cláusula sea más útil en regiones con baja bonificación del impuesto de sucesiones. (Fuente: Shutterstock)

Beneficios de la cláusula en diferentes comunidades

El Impuesto sobre Sucesiones está regulado por la Ley 29/1987; sin embargo, son las comunidades autónomas las encargadas de aplicar las bonificaciones o reducciones pertinentes. En regiones como Madrid, Andalucía o Galicia, se observan bonificaciones que alcanzan el 99% para herencias entre padres e hijos. En contraste, en otras comunidades como Asturias o Castilla y León, la carga tributaria puede ser considerable.

Por consiguiente, es aconsejable incluir una cláusula de renuncia planificada, la cual puede resultar especialmente útil en comunidades con un régimen fiscal menos favorable. Esta estrategia debe ser considerada con anticipación y, de ser posible, con el apoyo de asesoría notarial o fiscal especializada.

Es esencial señalar que, si la renuncia no está contemplada en el testamento y se presenta una vez abierta la sucesión, podría ser interpretada como una donación inter vivos, lo que implicaría un coste fiscal adicional para el beneficiario final.

Cláusula de renuncia en el testamento: cómo redactarla y validarla

Con el propósito de que la cláusula mantenga su validez y genere efectos fiscales deseados, debe estar expresamenteformulada en el testamento y referirse a una transmisión directa entre herederos. No debe permitir interpretaciones confusas sobre la intención del testador.

El Consejo General del Notariado sugiere consultar con un notario en el momento de redactar el testamento y evaluar cómo podría alterarse la estructura de la herencia y la fiscalidad resultante. También se recomienda revisar periódicamente el contenido testamentario ante cambios legislativos o familiares.

Este mecanismo no representa una exención total ni garantiza la eliminación del impuesto en todos los casos; sin embargo, puede reducir notablemente el impacto fiscal para ciertos herederos si se aplica correctamente.

Con el incremento de herencias por transferencia generacional y el endurecimiento de criterios en algunas autonomías, este tipo de herramientas legales cobra una relevancia creciente para aquellos que buscan planificar de manera eficiente la transmisión de su patrimonio.