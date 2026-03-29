El aumento en el costo de los alquileres representa una preocupación constante en España, donde los precios han experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años. Simultáneamente, muchos inquilinos carecen de un conocimiento adecuado sobre el funcionamiento de la actualización de la renta y las posibles implicaciones de no aplicar la cláusula de revisión durante un periodo prolongado. Un abogado especializado en derecho inmobiliario generó un intenso debate en las redes sociales al responder a una consulta de un usuario sobre la posibilidad de que un propietario aplique incrementos acumulados tras no haber actualizado el alquiler durante varios años. Su explicación advierte sobre un escenario que muchos ignoran y que podría acarrear consecuencias económicas significativas para los arrendatarios. La clave de esta posibilidad es que la actualización del alquiler no es automática ni obligatoria por ley; depende de que esté prevista en el contrato. El artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que la renta puede revisarse anualmente si así se pacta expresamente en el contrato y que el arrendador debe notificar al inquilino con antelación cada revisión. En la práctica, eso significa que si el contrato incluye una cláusula de actualización, el casero puede aplicar subidas basadas en índices oficiales. En España, desde el 1 de enero de 2025 ya no se usa el IPC como referencia para los contratos más nuevos; se aplica el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y diseñado para moderar incrementos desproporcionados. “Si el propietario se olvida de actualizarte el alquiler durante varios años, hasta cinco, te los puede actualizar todos de golpe”, afirmó en un vídeo de TikTok el abogado Alberto Sánchez, conocido por explicar legislación de vivienda en redes sociales, al responder una duda concreta sobre este escenario contractual. El sistema actual de actualización también contempla límites y referencias que buscan proteger a los inquilinos: el IRAV sustituye al IPC para muchos contratos y suele situarse en torno al 2% anual, según datos oficiales, aunque este porcentaje puede variar mes a mes. Además, si el contrato no contempla una cláusula de actualización de renta, el propietario no puede subir el alquiler durante la vigencia del contrato salvo acuerdo posterior entre las partes, por lo que el precio se mantiene estable mientras dure el arrendamiento. Fuentes especializadas explican que, incluso cuando exista una cláusula de actualización, el arrendador no puede reclamar pagos retroactivos de años anteriores que no notificó a tiempo y sólo puede aplicar el incremento desde el mes siguiente a la notificación debida. Estas reglas buscan equilibrar dos intereses opuestos: el derecho a la estabilidad de los inquilinos y la posibilidad de que los propietarios mantengan el valor real de sus rentas en contextos de inflación. El mercado del alquiler continúa siendo objeto de debates y propuestas normativas, tales como incentivos fiscales para que los propietarios congelen la renta al renovar contratos. Esta medida es impulsada por el Gobierno español con el objetivo de moderar la presión sobre los precios, sin perjudicar la oferta habitacional. Las actualizaciones anuales suelen establecerse en función del nuevo índice de referencia o, en contratos más antiguos, del IPC o un índice acordado. En todos los casos, es fundamental respetar los límites y condiciones que establece la normativa vigente, para evitar que una subida acumulada derive en un conflicto legal entre propietario e inquilino. Para muchos inquilinos, la posibilidad de que el propietario “pueda subir todo de golpe” se percibe como un abuso contractual. Sin embargo, el abogado aclara que esta opción solo es válida si el contrato lo prevé y la notificación se hizo de acuerdo con la ley. “Evidentemente tiene que venir prevista esta subida en el contrato de alquiler, si no viene nada no te lo podría subir”, afirmó Sánchez en el contexto de la explicación, enfatizando la importancia de comprender lo que se firma desde el inicio.