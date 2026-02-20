El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, para financiar ambas medidas, se dotarán 1371 millones de euros. El Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga de las ayudas para el transporte público para todo 2026, así como el abono único, que integra en una sola tarifa de 60 euros mensuales los autobuses interregionales, los trenes de cercanías y los de media distancia. En los transportes públicos de competencia autonómica y local se prorroga la ayuda estatal, con la gratuidad infantil, los descuentos del 50% para jóvenes hasta los 26 años y la bonificación del 20% en el resto de abonos. A partir de la segunda quincena de enero entró en vigencia el abono único, que sirve para autobuses interregionales de titularidad estatal, trenes de cercanías y de media distancia, con una tarifa plana de 60 euros (30 euros para menores de 26 años), como había avanzado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en la rueda de prensa de balance del año. Las bonificaciones prorrogadas para todo 2026 establecen que, en los servicios estatales de autobús, se mantiene la gratuidad infantil hasta los 14 años, el bono de 10 viajes con un 40% de descuento y el abono mensual con un 50% de descuento y un 70% para jóvenes de hasta 26 años. Para obtener el Abono Único Joven (tarifa reducida para jóvenes de hasta 26 años), es necesario realizar un registro previo. Posteriormente, recibirás un código que deberás ingresar al adquirir el abono a través de los canales autorizados por los operadores. Una vez adquirido el abono, es necesario seleccionar una fecha de inicio dentro de los 30 días posteriores a la compra. El abono será válido durante los 30 días naturales a partir de la fecha elegida. El abono tendrá validez durante los 30 días naturales desde la fecha seleccionada.