Catalunya se prepara para afrontar su primer temporal de peso en lo que va del año. A partir de este fin de semana, la llegada de una ciclogénesis mediterránea provocará un episodio de lluvias intensas, nevadas abundantes y un notable empeoramiento de las condiciones marítimas en buena parte del territorio.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) advirtió que el fenómeno, asociado a una situación de levantada, impactará con mayor fuerza entre el sábado y el domingo, con especial incidencia en el Pirineo, el Prepirineo y el litoral central, incluida el área metropolitana de Barcelona.

Durante las últimas horas, los modelos meteorológicos reforzaron el escenario de inestabilidad generalizada. El temporal combinará precipitaciones persistentes, rachas intensas de viento y un aumento significativo del oleaje, lo que obliga a extremar precauciones tanto en zonas urbanas como rurales.

¿Dónde se esperan las lluvias y nevadas más intensas?

Las previsiones sitúan los acumulados más importantes de lluvia en el litoral y prelitoral catalán, así como en el interior de la mitad norte. Barcelona y su entorno podrían registrar episodios de precipitaciones intensas en cortos periodos de tiempo, con riesgo de acumulaciones significativas.

En las zonas de montaña, la situación será aún más compleja. El Pirineo y el Prepirineo occidental recibirán nevadas abundantes, con cotas que podrían descender de forma progresiva a lo largo del fin de semana, complicando la circulación en carreteras de alta montaña.

Desde Meteocat señalan que el episodio tendrá carácter persistente, lo que incrementa el riesgo de incidencias asociadas a la saturación del suelo, especialmente en áreas donde ya se registraron lluvias en días previos.

¿Qué otros efectos tendrá el temporal en Catalunya?

Además de las precipitaciones, el temporal llegará acompañado de fuertes rachas de viento que afectarán tanto al interior como al litoral. Estas condiciones podrían provocar caídas de ramas, dificultades en la movilidad y alteraciones en el transporte marítimo.

El estado del mar será otro de los factores a tener en cuenta. Se espera un aumento notable del oleaje, con mala mar en la costa catalana, lo que podría derivar en restricciones en puertos y actividades marítimas.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan seguir la evolución de los avisos meteorológicos y adoptar medidas de precaución, especialmente durante los desplazamientos del fin de semana y en zonas expuestas a fenómenos adversos.