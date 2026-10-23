Patricia Bullrich volvió a dejar una señal sobre su futuro político. En esta ocasión, la senadora de La Libertad Avanza publicó un sugestivo video en sus redes sociales, apenas 24 horas después de haber hablado públicamente sobre sus aspiraciones y afirmar que está “preparada” para ser presidenta.

La pieza audiovisual muestra distintos espacios del Congreso y del Senado, hasta cerrar con una imagen de la dirigente sentada en su despacho, mirando de frente a cámara.

La senadora acompañó la publicación con una frase escrita en tercera persona: “Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina”. Como música de fondo, eligió una versión instrumental de “Es un secreto”, uno de los clásicos del dúo puertorriqueño Plan B.

Hace algunos días, Bullrich evitó dar precisiones sobre su futuro, aunque su nombre suena como compañera de fórmula del presidente Javier Milei en 2027. “No comments”, respondió en las últimas horas.

Entre las referencias del video hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, hay dos centrales: la puerta de ingreso al despacho de la actual titular del Senado y el sillón ubicado en el recinto desde donde se presiden las sesiones.

“Conozco tu debilidad y lo que hacer para envolverte”, inicia la pieza musical, en una elección que podría referenciar la disputa que tiene la Casa Rosada con Villarruel.

Pese a esto, según consignó la agencia NA, desde el entorno de la senadora relativizan la posibilidad de ir de segunda en 2027 debido a que vaticinan que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, podría restringir sus movimientos.

Tras la publicación del video, en Casa Rosada receptaron el mensaje. Allí, consideran que, por los detalles, se trata de un aviso de la legisladora de pelear por la candidatura a Vicepresidenta en próximo 2027, consigna NA.

Lo cierto es que Bullrich pareciera ser el nombre de consenso en varios despachos de Balcarce 50. Pese a que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también fue mencionado como potencial candidato, desde el armado aseguran que se inclinan por una fórmula mixta para los comicios del año próximo en los que los libertarios aspiran a hacerse de un segundo mandato.