Karina y Martín Menem le organizaron un festejo sorpreso a Javier Milei.

La secretaria general y hermana del Presidente, Karina Milei, junto al referente principal en Diputados, Martín Menem, le hicieron un festejo sorpresa en el Congreso al máximo mandatario. El bloque de La Libertad Avanza se reunió en el Congreso para agasajar a Javier Milei por sus 56 años y el video se volvió viral.

El emotivo encuentro también busca reafirmar la sintonía entre el Ejecutivo y el bloque liberal parlamentario que defiende el rumbo oficialista de cara a las elecciones. En un clima festivo, los representantes respaldaron el plan económico del Gobierno nacional.

¿Cómo fue el festejo de cumpleaños de Javier Milei que organizó Karina?

Durante el agasajo, los legisladores manifestaron su confianza plena en la conducción política del presidente. El bloque parlamentario que asistió al festejo remarcó la importancia de consolidar la transformación del país desde el Congreso.

Las muestras de afecto funcionaron como un nuevo guiño al futuro de la gestión.

“¡ Feliz cumpleaños al mejor presidente de la historia !”, exclamó Karina Milei junto a la bancada antes de cantar el feliz cumpleaños. El entusiasmo invadió el salón con aplausos y cánticos partidarios dedicados al líder libertario.

Por su parte, los referentes del bloque destacaron los logros en materia de orden fiscal y baja de la inflación. “Estamos cambiando la Argentina para siempre gracias al liderazgo de Javier”, remarcaron los legisladores oficialistas.