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En esta noticia Cómo fue el traslado

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, anunció este lunes el cierre de la primera etapa del traslado de internos de la cárcel de Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz y destacó que el operativo permitirá avanzar con la recuperación del predio para los vecinos del barrio.

Durante una conferencia de prensa realizada en el propio establecimiento penitenciario, la funcionaria estuvo acompañada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y la titular de La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez.

El operativo permitió trasladar a 1.400 internos, aproximadamente el 90% de la población que se encontraba alojada en Devoto. El procedimiento estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal y contó con la participación de las cinco fuerzas federales.

“Ahora viene una parte muy importante de devolverle a los vecinos de Devoto este espacio que durante tantos años ocupó esta cárcel”, sostuvo Karina Milei. Y agregó: “Yo vivía acá, en Devoto, y conozco muy bien las dificultades que traía esta cárcel para todos los vecinos”.

Karina Milei Presidencia

La secretaria general de la Presidencia calificó la jornada como “un día de celebración” y remarcó que se trata de una promesa que llevaba muchos años sin concretarse. “El Gobierno nacional pudo hacerla realidad en muy pocos meses”, destacó.

Sin embargo, el cierre definitivo del penal todavía deberá esperar. En Devoto permanecen 74 internos, según confirmó Monteoliva durante la ronda de preguntas posterior a la conferencia.

La permanencia de este grupo está vinculada con la eventual visita del papa León XIV a la Argentina. El Vaticano todavía no confirmó oficialmente si el Pontífice visitará el establecimiento, pero el Gobierno mantiene preparado el lugar ante esa posibilidad.

“Frente a la visita no tenemos confirmación. Todos esperamos la salud de su Santidad y lo que se defina. Si es ahora o cuando tenga que ser, estamos listos para recibirlo en el momento en que el Vaticano lo confirme”, explicó Monteoliva.

Los 74 internos forman parte de un grupo que mantiene un vínculo activo con la Pastoral Penitenciaria. Entre ellos se encuentran dos personas que, de concretarse la visita, fueron seleccionadas por la Iglesia para compartir con León XIV sus historias de vida.

Ante una consulta sobre los delitos por los que cumplen condena, Monteoliva explicó que se trata de un grupo heterogéneo. “Hay personas condenadas que están cumpliendo su condena por robo, por homicidio, por narcotráfico”, señaló.

La ministra también precisó que la elección de los dos internos que eventualmente mantendrían un encuentro con el Papa quedó en manos de la Iglesia. “Seleccionaron a personas que consideraron que tienen un trabajo activo con el resto de la población penal”, explicó.

Cómo fue el traslado

El operativo comenzó después de una etapa de preparación que incluyó reuniones informativas con los internos y sus familiares, evaluaciones médicas y un sistema de triaje para detectar necesidades sanitarias. También se implementó un mecanismo de identificación mediante códigos QR, que permitió registrar la salida y llegada de cada interno.

Además, 1.080 efectivos del Servicio Penitenciario Federal realizaron durante diez días pruebas integrales en las instalaciones del nuevo complejo, en coordinación con la Justicia y con participación de la Pastoral Penitenciaria.

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Monteoliva destacó la coordinación entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires y definió el traslado como “un hito”. “Se hizo en tiempo récord, sin conflictos, sin motines y sin fugas”, afirmó.

El nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII está ubicado en un predio de 80 hectáreas en Marcos Paz y cuenta con cuatro unidades de máxima seguridad, con capacidad para 2.232 internos.

La construcción del complejo había sido acordada por Nación y Ciudad en 2018, con la previsión de que estuviera operativo en 2020. Sin embargo, las obras permanecieron paralizadas durante años y fueron retomadas en diciembre de 2024.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, celebró el traslado y aseguró que “el cierre definitivo de Devoto es una realidad”. “Después de tantos años de anuncios y excusas, nosotros nos hicimos cargo. Terminamos la nueva cárcel de Marcos Paz y gracias a eso el cierre definitivo de Devoto es una realidad”, sostuvo.

Por su parte, Santilli destacó el trabajo conjunto entre Nación y la Ciudad para concretar una medida que, según señaló, se discutía desde hacía décadas.

De esta manera, el Gobierno completó la primera etapa del traslado y dejó encaminado el cierre del histórico penal de Villa Devoto.