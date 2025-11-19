Con la economía local sujeta a cambios frecuentes y la opción de endeudarse o consumir ahorros como única salida a mano, aparece una alternativa diferente: tasar sus piezas de oro, alhajas, relojes u cualquier objeto de valor en una casa especializada, para generar liquidez de forma rápida, segura y sin comprometer su patrimonio.

La tasación de joyas no es solo un trámite, sino una real oportunidad cuando el mercado del oro muestra signos de fortaleza. De hecho, expertos advierten que al momento de tasar se deben considerar parámetros como el peso de la pieza, la pureza del metal, la marca o autor, y el estado de la joya en cuestión.

La clave está en saber que la pieza que descansa en casa —una cadena, un reloj que ya no se usa, unos aros heredados— puede tener un valor que usted no había visto. Por esto, muchas empresas de este rubro podrían entregarle ciertos parámetros para saber cual es su valor real.

En ese marco, Leiva Joyas se presenta como una de las opciones más consolidadas de la ciudad. Con más de 50 años en el mercado, ubicada en Av. Corrientes 2819, esta firma se especializa en la tasación y compra de alhajas antiguas y modernas, brillantes, relojes de marca internacional y objetos de valor. Su propuesta apunta a quienes necesitan una solución inmediata: tasación sin cargo, sin cita previa, y pagos en el momento tanto en pesos como en dólares.

Para quien se encuentra al límite con sus gastos, esta opción ofrece varias ventajas clave:

Al convertir una joya que ya no utiliza en efectivo, evita “quemar” sus ahorros o incrementar la deuda al resolver un pago urgente .

La operación es ágil : puede llegar, tasar sin cargo, decidir si acepta la oferta, y llevarse el dinero en el acto.

La seguridad es parte del servicio : Leiva Joyas cuenta con personal de seguridad en toda la cuadra, lo cual añade confianza al proceso.

El pago se realiza en pesos, dólares o transferencia, adaptándose a preferencias del cliente.

Además, en un contexto donde muchas entidades financieras ofrecen intereses reales negativos o condiciones poco atractivas, utilizar una joya guardada para liberar valor cobra sentido. Al no tocar su cuenta de ahorros o endeudarse con tarjetas, usted mantiene el control, obtiene liquidez, y queda en condiciones de decidir si invierte ese dinero, lo usa para un gasto puntual o lo guarda como respaldo.

Los que estén interesados en recibir más información al respecto pueden contactarse vía WhatsApp o visitar su sitio web.