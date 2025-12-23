En esta noticia <b>Detalles de los beneficios:</b>

El presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, junto al secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli y el gerente general, Gastón Álvarez, presentaron el programa “Viaja +” para esta temporada de verano, y detallaron los beneficios de la entidad para potenciar la actividad turística en todo el país, que incluyen préstamos a sola firma, descuentos en pasajes, hotelería, gastronomía, balnearios y alquiler de autos, entre otros.

Con estas medidas, el Banco amplía su rol en el financiamiento del consumo interno en un contexto de recuperación de la actividad turística con el objetivo de facilitar decisiones de gasto planificadas, formales y accesibles, fortaleciendo la demanda sin generar desequilibrios.

El impacto de esta política se apoya en la escala de la entidad: más de 15 millones de clientes y 250 mil empresas en todo el país, lo que permite que el financiamiento llegue a cada región, impulse economías locales y acompañe a miles de prestadores turísticos en la temporada de verano 2026.

De la presentación, que se realizó en el Salón de Actos de la entidad, también participaron el vicepresidente segundo, Carlos Balter; los directores Armando Guibert y Gonzalo Pascual; funcionarios del Banco, cámaras y asociaciones con fines turísticos.

Detalles de los beneficios:

Préstamo a sola firma : Con acceso exclusivo desde la aplicación “BNA+”, por un monto de hasta $ 5.000.000, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías.

Balnearios : 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app “BNA+”.

Hotelería y hosterías : Hasta 12 cuotas sin interés.

Camino gastronómico : 20% de ahorro con tope de $ 10.000 por compra con MODO desde la app “BNA+”.

Productos regionales : 20% de ahorro con tope de $ 20.000 por mes y hasta 3 cuotas sin interés pagando con MODO desde la app “BNA+”.

Pasajes nacionales : 10% de ahorro sin tope y hasta 3 cuotas sin interés a través de MODO con la app “BNA+”.

Alquiler de auto : Hasta 12 cuotas sin interés.

Agencias de turismo: Hasta 12 cuotas sin interés.

Estos beneficios se pueden disfrutar en los más de 2.500 prestadores adheridos que se encuentran en todo el país y, adicionalmente, la entidad ofrece a sus clientes la posibilidad de operar a través de “BNA Viajes”, el portal dedicado al turismo.

De esta manera, el Banco Nación apoya al turismo nacional y potencia el desarrollo de este sector clave para la economía del país, brindando la posibilidad de acceder a más destinos y experiencias, con mayores facilidades de pago.