En una jornada histórica y llena de emoción, el equipo de polo La Natividad La Dolfina, liderado por el legendario Adolfo Cambiaso (h), conquistó la Final de Palermo, alzándose con la codiciada Triple Corona. Este triunfo, que incluye las victorias en Hurlingham y Tortugas, representa el cierre de un gran año para este equipo de 40 goles.

SANCOR SEGUROS, quien acompaña a La Dolfina en su temporada número once, celebra con orgullo la victoria de la primera triple corona con este nuevo equipo.

La fusión familiar de las dos formaciones más ganadoras de los últimos años creó una sinergia única que catapultó a los jugadores Camilo “Jeta” Castagnola, Adolfo Cambiaso (h), Adolfo “Poroto” Cambiaso y Bartolomé “Barto” Castagnola a la cima de este deporte. Aunque Adolfito es considerado el jugador más importante en la historia del polo, muchos conocedores del deporte ven a Jeta Castagnola como el mejor jugador del mundo de la actualidad. Así, mientras la figura de Adolfito se mantiene icónica, Jeta, Poroto y Barto forjan su propio legado en el presente.

Camilo “Jeta” Castagnola - Adolfo “Poroto” Cambiaso - Adolfo (h) Cambiaso - Bartolomé “Barto” Castagnola

El triunfo en Palermo no solo es un testimonio del talento y la dedicación de estos destacados jugadores, sino también de la fuerza del trabajo en equipo, del compromiso y el espíritu indomable que los caracteriza. La habilidad excepcional, técnica y contribución al juego, sin dudas están dejando una huella profunda en la disciplina.

“Nuestro vínculo con el deporte ha sido siempre de un lazo inquebrantable, porque la práctica deportiva y los valores que nos definen desde nuestros inicios tienen características similares: trabajo en equipo, confianza, respaldo, cooperación y pasión por lo que se hace. Y lo más importante de apoyar a un equipo del prestigio de La Natividad La Dolfina, no es solo que tienen a los mejores jugadores de polo del mundo, sino que apoyamos a personas que son ejemplos de profesionalismo y superación dentro y fuera de la cancha”, destacó Sergio Montagna, Director de Legales y Relaciones Institucionales de Grupo Sancor Seguros.

Con esta gran victoria, en el año de su 80° aniversario, SANCOR SEGUROS reafirma su compromiso de respaldar el deporte y acompañar a La Natividad La Dolfina, sinónimo de excelencia que en materia de polo continúa posicionando a Argentina a nivel mundial.