Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la percepción diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia. Este viernes, 8 de mayo de 2026, las personas de Sagitario pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas. Para Sagitario, se perfila un día propicio para crecer y activar planes recientes: proyectos, negocios y gestiones jurídicas avanzan con fluidez. La fortuna acompaña cuando hay movimiento; la espera pasiva diluye oportunidades. Claridad de metas y pequeñas acciones sostenidas potencian los resultados. Sagitario, este 2026-05-08 el trabajo te favorece para crecer y poner en marcha nuevos planes: impulsa proyectos, concreta negocios y avanza en asuntos legales o contractuales. La suerte te rodea, pero dependerá de que actúes; toma la iniciativa, muévete con decisión y no esperes a que las oportunidades te encuentren. Para Sagitario, hoy el amor se impulsa con iniciativas claras: es un día favorable para crecer en pareja o dar el paso que vienes postergando. La suerte te rodea, pero necesitarás moverte y proponer; cuanto más actúes, mejores respuestas recibirás. La mayor compatibilidad del día será con Aries, que comparte tu fuego y determinación para poner planes en marcha. Con este signo, las citas espontáneas y las decisiones valientes fluirán mejor que esperando a que las cosas sucedan solas. Para Sagitario, sus números de la suerte son 52, 62, 24 y 66, útiles para atraer oportunidades en trabajo, amor y finanzas. Sagitario, aprovecha este impulso para iniciar un hábito que fortalezca tu salud: comienza hoy una rutina breve de ejercicio o meditación, con metas pequeñas y claras; actúa con decisión, pero equilibra tu entusiasmo con descansos y buena hidratación.