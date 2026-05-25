El horóscopo es una de las recursos más prácticos para desvelar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Sagitario sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este lunes, 25 de mayo de 2026.

El horóscopo de este lunes para Sagitario

Para Sagitario, puede reactivarse un viejo temor que intente frenar una decisión reciente; reconocerlo como un eco del pasado ayuda a sostener el paso.

Con el propósito y el destino como guías, las señales internas orientan cada gesto. Pequeños avances concretos afianzan la jornada.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Sagitario?

En el trabajo, Sagitario, este 2026-05-25 podría reactivarse un viejo temor que intente hacerte retroceder y frenar una decisión o proyecto clave. No le des voz a esas dudas: sigue adelante con lo que sabes que es tu propósito y tu destino profesional y verás avances si mantienes la determinación.

Sagitario: así te irá en el amor este lunes

Sagitario, hoy un viejo temor puede intentar frenarte en el amor, haciéndote dudar de confesar sentimientos o dar un paso importante; no le des espacio. Sigue tu propósito y actúa con valentía: la honestidad y la iniciativa abrirán esa puerta que has querido cruzar.

Durante este día serás especialmente compatible con Aries, cuyo fuego y decisión te ayudarán a silenciar las dudas y avanzar. Con este signo fluirán las conversaciones francas y los gestos claros, favoreciendo un encuentro o un avance significativo en la relación.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Sagitario

Para Sagitario, los números de la suerte "40, 47, 84, 27" pueden usarse para atraer fortuna al tomar decisiones, elegir fechas clave o en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para los sagitarianos, según el horóscopo

Sagitario, si un viejo temor intenta frenarte, cuida tu salud mental con 10 minutos de respiración o meditación y escribe tus señales internas para enfocarte. Acompaña ese enfoque con una caminata o estiramientos suaves y da hoy un paso pequeño pero decidido hacia tu propósito.