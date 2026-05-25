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La astrología ofrece un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino.

Por esa razón, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Geminis y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo.

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El horóscopo de este lunes para Geminis

Para Géminis, el día fluye mejor cuando la insistencia familiar se observa con calma; límites amables y respiros breves preservan la independencia.

El ánimo se mantiene estable con flexibilidad y humor; transformar exigencias en acuerdos y reservar un momento estimulante ayuda a que el mal genio no tome el control.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Geminis?

Este 2026-05-25, en el trabajo, si eres de Geminis podrías sentir presión de compañeros o jefes para que hagas lo que ellos quieren, mientras tú anhelas más libertad; si no te dejas llevar por el mal humor y negocias límites con calma, ganarás margen para actuar con autonomía, avanzar en tus tareas y evitar roces innecesarios.

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Geminis: así te irá en el amor este lunes

En el amor, Géminis sentirá hoy cierta presión externa que puede restarle paciencia; pon límites claros y busca planes ligeros para mantener el ánimo. Si estás en pareja, evita ceder por compromiso; si estás soltero, atraerás mejor con sinceridad y tu propio ritmo.

Tu mayor compatibilidad del día es con Acuario: comparte tu necesidad de libertad y conversación fresca, creando chispa sin agobios. Una cita espontánea o un intercambio de ideas fluirá naturalmente; eviten imponer tiempos y todo irá sobre ruedas.

Horóscopo del día (foto: archivo).
Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Geminis

Los números de la suerte para Géminis son "26, 63, 45, 93" y pueden servir para atraer buena energía al elegir fechas, tomar decisiones o probar suerte.

Salud: las recomendaciones para los geminianos, según el horóscopo

Para Geminis: pon límites amables en casa y reserva unos minutos diarios solo para ti (respirar o caminar), así reduces el estrés y evitas el mal humor.

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