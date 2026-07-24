La predicción de los astros para Géminis (foto: Pixabay).

Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este viernes, 24 de julio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

librianos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este viernes para Libra

Para quienes son Libra, se asoman noticias favorables en el amor; la conexión se fortalece al respetar el ritmo de la pareja.

Si los roces recientes parten de su lado, convendrá identificar lo que incomoda y expresarlo con calma, permitiendo que el día avance con ligereza.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Libra?

Libra, este 2026-07-24 pinta favorable en lo profesional: podrían llegar buenas noticias y avances si das tiempo a los procesos y a tu equipo. Evita tensiones que nazcan de tu propia impaciencia; identifica qué no te convence en tareas o dinámicas laborales y exprésalo con claridad y tacto. Con comunicación honesta y calma, el ambiente se armoniza y tu desempeño se fortalece.

Libra: así te irá en el amor este viernes

Libra, hoy llegan buenas noticias en el amor: las conversaciones fluyen y un gesto sincero despeja dudas. Si estás en pareja, dale su tiempo a los procesos; la paciencia fortalecerá el vínculo.

Tu compatibilidad destacada del día es con Géminis. Su curiosidad y chispa mental armonizan con tu equilibrio, favoreciendo acuerdos y momentos ligeros.

Los números de la suerte para Libra

Para Libra, los números de la suerte "15, 39, 64, 18" pueden servir para elegir fechas clave, tomar decisiones y atraer buena fortuna.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Libra, para tu bienestar mental busca equilibrio: tómate pausas y respira antes de conversar, identifica lo que te incomoda y comunícalo con calma; dar tiempo y claridad reducirá el estrés y fortalecerá el vínculo.