El horóscopo es una de las instrumentos más prácticos para identificar cómo influirán las energías que aparecen de la alineación planetaria y la posición de las estrellas en cada signo del zodíaco.

Por ese motivo, es importante saber la predicción para las personas de Geminis sobre cómo les irá en el amor, el trabajo y la salud durante este lunes, 31 de agosto de 2026.

Horóscopo de hoy lunes 31 de agosto para Geminis

Para Géminis, conviene la aceptación tranquila: la tristeza es legítima y puede sentirse sin forzar su desaparición.

El ánimo tiende a aclararse pronto; rutinas suaves y expectativas realistas facilitan el regreso del buen humor.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Geminis?

Este 2026-08-31, Géminis podría sentirse algo triste en el trabajo; reconoce ese estado sin pelear con él y prioriza tareas sencillas y tiempos de respiro. Es natural bajar el ritmo hoy; con autocompasión y comunicación clara con tu equipo, pronto recuperarás el buen humor y retomarás el impulso laboral.

Geminis: así te irá en el amor este lunes

Géminis, hoy en el amor podrías sentir un bajón anímico; date permiso para estar sensible y no fuerces sonrisas. Si hablas con honestidad, tu persona especial sabrá acompañarte y pronto recuperarás la ligereza y el buen humor.

Tu mayor compatibilidad del día es con Cáncer, que aportará contención y calma mientras atraviesas esta emoción. Su empatía te dará refugio sin presiones y te ayudará a reencontrar la chispa cuando te sientas preparado/a.

Los números de la suerte para Geminis

Los números de la suerte de Géminis son 59, 55, 20 y 50, útiles para atraer oportunidades y elegir fechas o decisiones clave en amor, trabajo y dinero.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Geminis, permítete estar triste sin pelear con ello; es natural y temporal. Cuida tu salud mental con respiraciones lentas, un paseo breve o escribir lo que sientes y habla con alguien de confianza: pronto tu buen humor volverá.