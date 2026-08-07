Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este viernes, 7 de agosto de 2026, las personas de Acuario pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

Horóscopo de hoy viernes 7 de agosto para Acuario

Para Acuario, con el temor ya disuelto, el día se percibe más ligero; puede ser momento de agradecer lo aprendido este verano y avanzar con suavidad.

Se favorece compartir la alegría con personas de confianza y atender pequeñas rutinas; las decisiones surgen desde la calma, afianzando la nueva libertad.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este viernes a las personas de Acuario?

Este 2026-08-07, Acuario, en el trabajo por fin te liberas de un temor que limitaba tus movimientos; la experiencia de este verano te hizo evolucionar y ahora actúas con más seguridad. Será un día reconfortante: te sentirás feliz, tu desempeño fluirá y te animarás a tomar iniciativas que antes postergabas.

Acuario: así te irá en el amor este viernes

Hoy, Acuario, te liberas de un temor que frenaba tus demostraciones afectivas; con el corazón más ligero te abrirás a expresar lo que sientes y a disfrutar de una conexión más auténtica. Este alivio traerá gestos tiernos, conversaciones sinceras y la posibilidad de retomar ilusiones en pareja o ilusionarte con alguien nuevo.

Tu compatibilidad más destacada del día es con Géminis: su chispa curiosa y su mente abierta acompañan tu nueva soltura, favoreciendo citas espontáneas, risas y planes que fluyen sin presión. Si te dejas llevar por esa energía compartida, el entendimiento será rápido y la atracción natural.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Acuario

Los números de la suerte para Acuario son 26, 70, 21 y 9 y pueden servirte para elegir fechas, tomar decisiones o atraer buena fortuna en sorteos.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Acuario, aprovecha la libertad que sientes para consolidar tu bienestar: integra respiración consciente y caminatas breves a tu rutina. Habla con alguien de confianza cuando lo necesites y celebra cada pequeño avance.