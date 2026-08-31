Con su danza cósmica, los astros continúan generando patrones energéticos que moldean la vivencia diaria de cada signo del zodíaco. Por ese motivo, es crucial conocer el horóscopo del día para saber cuál será su influencia.

Este lunes, 31 de agosto de 2026, las personas de Acuario pueden saber cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo gracias a la alineación planetaria y la posición de las estrellas.

El horóscopo de este lunes para Acuario

Para Acuario, el día avanza mejor cuando los planes para las fiestas incorporan a la familia; algún tropiezo puede surgir al coordinar, pero la flexibilidad ayuda a mantener el rumbo.

La salida más fluida aparece cuando las emociones se ponen en palabras ante alguien de confianza: esa apertura tiende puentes y permite resolver los detalles con soltura.

Fuente: narrativas-co

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Acuario?

Este 2026-08-31, Acuario, en el trabajo podrías enfrentar un escollo al conciliar planes para las fiestas con asuntos familiares; lo resolverás con destreza si expresas con claridad lo que realmente sientes a alguien de confianza, facilitando apoyos, ajustes de agenda y mantener tus metas en curso.

Acuario: así te irá en el amor este lunes

Acuario, hoy el amor se cruzará con asuntos familiares: puede surgir un obstáculo en tus planes, pero si hablas con honestidad y muestras lo que sientes a alguien de confianza, la armonía volverá y el vínculo se fortalecerá.

Tu compatibilidad destacada del día será con Géminis, quien sabrá escucharte y adaptarse, facilitando acuerdos y manteniendo la chispa a pesar de los ajustes.

Fuente: narrativas-co

Los números de la suerte para Acuario

Para los Acuario, sus números de la suerte son 6, 46, 13 y 69 y pueden servirles para elegir fechas, tomar decisiones clave y atraer buena fortuna en proyectos y juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para tu signo

Acuario: para cuidar tu salud mental y física en estas fiestas, planifica con la familia y, si surge un escollo, exprésate con sinceridad ante alguien de confianza; pon límites y reserva pausas para descansar, hidratarte y respirar profundo.