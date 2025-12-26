Tiendas D1 sorprende con un desodorante antitranspirante de alta protección que cuesta menos de $14.000. (Fuente: Gentileza redmas)

Tiendas D1 se ha consolidado como una de las cadenas más populares en Colombia, atrayendo cada día a miles de consumidores que buscan productos de calidad a precios accesibles. La marca destaca por ampliar de forma constante su catálogo, incorporando nuevos artículos que se ajustan a las necesidades y tendencias del mercado colombiano.

En esa línea, el minorista sumó recientemente un desodorante antitranspirante que promete una protección superior contra el sudor y los malos olores. Con un precio inferior a los $14.000, este producto se puede conseguir tanto en el sitio web de la cadena como en sus tiendas físicas, aunque se suele agota con rapidez por su alta demanda. ¿Cuál es?

El desodorante que arrasa en D1 por su protección y bajo precio

El desodorante en aerosol de la marca AXE, presentado en un envase de 152 ml, está disponible en Tiendas D1 por un precio final de $13.900 COP. Diseñado especialmente para el cuidado masculino, este producto incorpora tecnología antitranspirante que brinda una protección prolongada contra el sudor y los malos olores, garantizando frescura durante todo el día.

Tiendas D1 lanza el desodorante antitranspirante con mejor protección del mercado: cuesta menos de $14.000 y se agota rápido. (Imagen: archivo).

La línea AXE ofrece además una amplia variedad de fragancias para distintos gustos: Apollo, con una combinación de notas cítricas y amaderadas; Dark Temptation, que mezcla aromas dulces y cálidos como el chocolate, la vainilla y la pimienta roja; y Black, una opción más sutil con acordes de bergamota, romero y cedro.

Características destacadas del producto

Su fórmula avanzada promete mantener la zona de las axilas seca y protegida por hasta 72 horas.

Brinda una eficaz protección contra la transpiración y conserva un aroma fresco gracias a sus diferentes fragancias.

Algunas presentaciones incluyen una acción antibacterial, ideal para una sensación de limpieza prolongada.

Se recomienda agitar antes de usar, mantener el envase a una distancia aproximada de 15 cm de la piel y aplicarlo sobre axilas limpias y secas para obtener mejores resultados.

Tiendas D1 cercanas y cómo localizarlas

Para localizar la Tienda D1 más cercana, se pueden considerar las siguientes alternativas:

Aplicación móvil de D1, disponible para dispositivos Android y Apple. Esta aplicación permite identificar tiendas cercanas, elaborar listas de compras y acceder a promociones exclusivas.

de D1, disponible para dispositivos Android y Apple. Esta aplicación permite identificar tiendas cercanas, elaborar listas de compras y acceder a promociones exclusivas. Página web oficial . Aunque el sitio no dispone de un localizador de tiendas, es posible consultar las secciones de contacto para obtener información adicional.

. Aunque el sitio no dispone de un localizador de tiendas, es posible consultar las secciones de contacto para obtener información adicional. Redes sociales, donde frecuentemente se publica información sobre nuevas aperturas y ubicaciones de tiendas.