Tienda D1 volvió a llamar la atención de sus clientes con un lanzamiento que promete convertirse en uno de los más buscados del mes. Se trata de un producto importado que combina calidad, diseño y funcionalidad, ideal para quienes buscan renovar sus utensilios de cocina sin gastar de más.

La promoción ya está disponible en las sucursales y en la tienda online, y destaca por ofrecer un artículo de aspecto elegante y materiales resistentes a un precio sorprendentemente bajo.

Su presentación incluye varios accesorios extra que lo vuelven aún más práctico para el uso diario.

D1 lanzó una sartén antiadherente viral: cómo es la promoción

La cadena D1 sorprendió a sus clientes con un nuevo lanzamiento que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. En esta ocasión, la tienda ofrece un set de coladores de acero inoxidable de la marca Cocuk, un producto importado que combina diseño elegante, durabilidad y funcionalidad, por un precio menor a $25.000.

El set incluye tres coladores de diferentes tamaños, ideales para quienes disfrutan cocinar y buscan utensilios de calidad a un precio accesible. Su diseño moderno y su composición en acero inoxidable lo convierten en un artículo de cocina de aspecto premium, pero con el sello de economía y practicidad que caracteriza a Tienda D1.

Promoción de Tienda D1: ¿cuál es la característica del producto?

El set de coladores Cocuk se distingue por su resistencia, diseño ergonómico y versatilidad. Está compuesto por 75% de acero inoxidable y 25% de polipropileno (PP), una combinación que asegura durabilidad y comodidad al usarlo.

Tiendas D1

El pack incluye tres piezas:

Colador grande: 34,7 x 20 x 6 cm

Colador mediano: 31 x 16 x 5 cm

Colador pequeño: 13,5 x 10 x 3,5 cm

Cada uno cuenta con un aro de acero con doble malla fina, ideal para colar alimentos, tamizar ingredientes o escurrir líquidos con eficacia. Además, los coladores poseen un mango ergonómico reforzado con metal, lo que facilita su uso y evita deformaciones con el paso del tiempo.

Otro detalle valorado por los usuarios es su borde con acabado plano, que impide la acumulación de residuos, y los colgadores en forma de “U”, perfectos para mantener la cocina organizada.

Fabricado en China, este set se presenta como una alternativa elegante, práctica y económica para el uso diario. Gracias a su material resistente y acabado de lujo, se ha convertido en uno de los productos más buscados de la promoción actual de Tienda D1.