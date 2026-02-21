La noticia se propagó con rapidez, generando alertas sobre el sorprendente hallazgo de una de las grandes serpientes que muchos creían extinta. Este descubrimiento, realizado en un entorno natural, ha captado la atención de guardabosques y fotógrafos naturalistas, quienes podrían encontrarse con esta presencia esquiva que ha permanecido oculta durante años. Las primeras evidencias y fotografías fueron publicadas en un reciente artículo científico de la National University of Singapore (NUS), el cual fue difundido en la revista Nature in Singapore. Este documento proporciona un detallado registro del avistamiento en un bosque pantanoso, incluyendo notas de campo precisas que respaldan la autenticidad del hallazgo. El misterio tiene nombre y apellido: Hebius petersii (Peters’ keelback). La especie fue documentada nuevamente en Singapur tras 64 años sin registros, con las primeras imágenes de un ejemplar vivo. La confirmación fue registrada en una investigación académica y posteriormente amplificada por la prensa local. El ejemplar fue observado en la zona de Upper Seletar, en el entorno de Lorong Banir, dentro de un bosque pantanoso. Medía aproximadamente 50 centímetros y presentaba manchas negras sobre un dorso castaño-rojizo, según el reporte académico. El registro es fundamental para entender la distribución regional. Según bases de datos taxonómicas, la especie se encuentra en Malasia, Indonesia y Singapur y su estatus global en la IUCN se clasifica como de preocupación menor (LC). Para los investigadores, observarla nuevamente en Singapur evidenció que los remanentes de bosque húmedo todavía sostienen fauna que se consideraba extinta localmente. Este hallazgo resalta la necesidad de conservar arroyos sombreados, vegetación ribereña y corredores biológicos que mantienen cadenas tróficas esenciales. Los rasgos descritos incluyen cabeza oscura, vientre claro y un patrón de moteado en el cuerpo. Ninguna persona debe intentar manipularla ni seguirla. Quienes se acerquen, además, deben registrar de forma segura la observación y notificar a las autoridades ambientales locales. Para todo el mundo, el estándar es similar: ante cualquier serpiente silvestre, evite el contacto. Reporte al sistema ambiental de su región y conserve distancia. Así se protegen especies raras y, a la vez, se reduce el riesgo para las personas, un equilibrio clave para la biodiversidad urbana y rural.