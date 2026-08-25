Qué significa dejar los cubiertos en horizontal en el plato con los mangos hacia la derecha y cuándo hacerlo

En el protocolo de mesa y las reglas de etiqueta moderna, la posición de los cubiertos comunica mensajes directos al servicio sin pronunciar una palabra. Durante un almuerzo o cena formal, hacer una simple pausa, señalar que has terminado de comer o indicar que el plato fue de tu agrado depende del lenguaje de los cubiertos.

Entre las distintas formas de colocarlos, existe una postura particular muy consultada: dejar los utensilios echados de lado con los mangos hacia la derecha.

Qué significa dejar los cubiertos en horizontal en el plato con los mangos hacia la derecha y cuándo hacerlo Magnific

¿Qué significa dejar los cubiertos en horizontal con los mangos hacia la derecha?

Dejar los cubiertos en horizontal en el plato con los mangos orientados a la derecha significa agradecimiento y satisfacción con la comida.

Según la guía de protocolo de cubiertos de IKEA y las pautas de escuelas de hostelería como la International Etiquette and Protocol Academy de Ginebra, este gesto es la señal no verbal utilizada para comunicar al anfitrión o al camarero que el menú estuvo excelente y que la preparación ha sido de tu total agrado .

Para realizar esta postura adecuadamente según las reglas de etiqueta:

Coloca el tenedor y el cuchillo paralelos entre sí, cruzando el plato en sentido horizontal. Orienta los mangos de ambos utensilios hacia el lado derecho. Mantén las puntas del tenedor y la hoja del cuchillo apuntando hacia la izquierda.

¿Cuándo debes colocar los cubiertos en esta posición?

Esta postura debe utilizarse únicamente al finalizar el plato, jamás durante una pausa en la comida ni para solicitar el siguiente plato del menú. Cuando concluyes de degustar la preparación y deseas expresar que la experiencia gastronómica fue sobresaliente, ordenas los cubiertos horizontalmente antes de que procedan a retirar la vajilla.

Es una norma de cortesía refinada que evita tener que interrumpir la conversación en la mesa para felicitar verbalmente al chef o al personal de sala.

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¿Cuál es el origen del lenguaje de los cubiertos en la mesa?

El código no verbal de la mesa surgió entre los siglos XVII y XIX en Europa gracias a dos grandes hitos de la gastronomía histórica:

La masificación del tenedor : al incorporarse este utensilio junto al cuchillo de mesa y la cuchara, la aristocracia europea definió normas claras para su orden y posición.

El paso al servicio a la rusa: durante el siglo XIX, los banquetes abandonaron el servicio a la francesa (donde todos los alimentos se servían simultáneamente) para adoptar el servicio a la rusa, en el que los camareros traen los platos individualmente. Manuales históricos como el Manual de Carreño de Manuel Antonio Carreño y las publicaciones de Debrett’s registran cómo esta dinámica exigió códigos visuales precisos entre el comensal y el servicio.

¿Qué otros significados tiene la posición de los cubiertos en el plato?

El protocolo occidental contempla distintas posiciones para los cubiertos según el estado de la comida: