No es Santa Rosa: los termales cercanos a Bogotá que sorprenden por sus piscinas naturales y precios accesibles.

En Colombia, aunque existen termales muy conocidos como los de Santa Rosa de Cabal o Choachí, también hay destinos escondidos pero igualmente sorprendentes, como los Termales de Guasca.

Este complejo ofrece una experiencia única a tan solo unas pocas horas de Bogotá, a precios accesibles, siendo una excelente opción para disfrutar de un día de descanso sin salir de la región.

¿Por qué elegir los Termales de Guasca? Relajación y accesibilidad en un solo lugar

Ubicado cerca de Bogotá, en el municipio de Guasca, el complejo termal Aguas Calientes ofrece una gran variedad de servicios diseñados para brindar una experiencia completa de bienestar.

Los visitantes pueden disfrutar de sus relajantes piscinas termales o sumergirse en los jacuzzis, cuyas aguas calientes proporcionan un masaje natural, perfecto para liberar tensiones. En este sentido, los termales de Guasca ofrecen experiencias adicionales como la lodoterapia y el baño turco, lo que eleva la experiencia al siguiente nivel.

Con opciones para todos los gustos y presupuestos, se han convertido en un refugio ideal para romper con la rutina y disfrutar de los beneficios naturales de sus aguas termales.

Cuánto cuestan los Termales de Guasca cerca de Bogotá

A diferencia de otros destinos termales de mayor renombre, los precios en Guasca son sorprendentemente accesibles, lo que hace que este lugar sea una opción perfecta para una escapada de fin de semana o entre semana.

El pasadía en los Termales de Guasca tiene actualmente un costo de 37.000 pesos para adultos y 32.000 pesos para niños de 1 a 10 años, valores que se mantienen como referencia en 2025 según las tarifas más recientes difundidas por medios locales. El destino sigue siendo uno de los planes familiares más accesibles cerca de Bogotá. El parqueadero se paga por separado, con una tarifa de 6000 pesos para motos y 10.000 pesos para carros.

Los Termales de Guasca Aguas Calientes no solo ofrecen un espacio para relajarse, sino que también cuentan con opciones de restaurante para quienes deseen disfrutar de una comida deliciosa mientras se relajan. Asimismo, para quienes prefieren una estancia más prolongada, el complejo dispone de un hotel con diferentes opciones de alojamiento.

En 2025, los alojamientos cercanos a los Termales de Guasca manejan un rango de precios amplio para distintos presupuestos. Las habitaciones en hospedajes rurales y ecológicos parten desde 178.000 pesos por noche, mientras que alternativas con mayores comodidades, como el glamping o las cabañas equipadas, pueden alcanzar alrededor de 327.000 pesos. Para quienes buscan una opción económica y de contacto directo con la naturaleza, la zona mantiene disponible el camping, con tarifas que varían según el operador y los servicios incluidos.

Los Termales de Guasca son una opción perfecta para quienes buscan un destino relajante, económico y cercano a Bogotá.

Cómo llegar a los Termales de Guasca: una escapada rápida desde Bogotá

Llegar a los Termales de Guasca es fácil y económico desde Bogotá. Las empresas intermunicipales que operan la ruta ofrecen pasajes desde 8.800 pesos, con salidas frecuentes hacia el municipio de Guasca y un recorrido que suele tardar entre 1 hora y 20 minutos y 1 hora y 50 minutos, según el servicio. Una vez en el pueblo, los visitantes pueden continuar en taxi —con tarifas que varían según la disponibilidad local— o caminar hasta el complejo, una opción elegida por quienes prefieren disfrutar del paisaje antes de ingresar a las piscinas termales.

Cuáles son los horarios de los Termales de Guasca

Los Termales de Guasca Aguas Calientes están abiertos todos los días de la semana. El horario de lunes a sábado es de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que los domingos y festivos extienden su horario de atención de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., lo que permite a los visitantes disfrutar de un día completo de relajación.