Tiendas D1 sigue ampliando su catálogo con productos útiles y funcionales para el hogar, y uno de los más comentados por los clientes es el Set de Coladores Colapsibles Red Flag x2. Este accesorio se ha convertido en un favorito entre quienes buscan optimizar espacio y ahorrar tiempo en la cocina sin gastar de más.

El set, que cuesta $14.990 e incluye dos coladores plegables, se destaca por su diseño moderno y práctico. Fabricados con materiales resistentes —36% TPR y 64% polipropileno—, estos utensilios permiten escurrir frutas, verduras o pastas sin complicaciones y son aptos para lavavajillas, lo que los hace aún más cómodos.

Coladores D1: prácticos, duraderos y fáciles de guardar

Uno de los mayores beneficios del Set Colador Colapsable Red Flag es su capacidad para reducir su tamaño una vez usados, ocupando el mínimo espacio en los cajones o estanterías. Esto los convierte en una excelente opción para cocinas pequeñas o para quienes buscan mantener el orden en casa.

Tiendas D1

Las medidas también son ideales para todo tipo de preparaciones:

Colador pequeño: 24,5 x 20 x 8 cm

Colador grande: 29,5 x 24 x 9 cm

Ambos vienen con asas resistentes que facilitan su manipulación y un diseño antideslizante que garantiza estabilidad al momento de escurrir alimentos calientes o líquidos.

Dónde conseguir los coladores D1

El producto se encuentra disponible en algunas Tiendas D1 del país, aunque las unidades son limitadas. Por solo $14.990, los compradores se llevan un set completo de dos coladores plegables, ideales para uso diario y perfectos para quienes valoran la funcionalidad y el orden en su cocina.

Por qué los coladores D1 son tendencia en Colombia

El auge de los utensilios colapsibles responde a una tendencia global hacia los productos multifuncionales y compactos, ideales para espacios reducidos. En Colombia, cada vez más hogares optan por artículos que combinan diseño, practicidad y economía, y el Set Colador Colapsable Red Flag cumple con todos esos requisitos.

Gracias a su durabilidad, facilidad de limpieza y precio competitivo, este set de D1 se ha ganado un lugar entre los accesorios más buscados del momento.