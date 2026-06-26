Los resultados de la Lotería de Bogotá ya están disponibles para quienes participaron en el sorteo. Los números ganadores de esta jornada ofrecen una nueva oportunidad para las personas que procuran cambiar su vida con un golpe de suerte.

Durante el sorteo del jueves, 25 de junio de 2026,

Las cifras ganadoras del Premio Mayor de $ 14000 millones, de la serie 463, fueron 554.

Lotería de Bogotá: los resultados del sorteo del jueves, 25 de junio de 2026

La Lotería de Bogotá, conocida como "la que más billete da", ha dado a conocer cuáles fueron los últimos números ganadores en cada una de las categorías. Estos son los siguientes:

Premio Mayor: 554, serie 463

Mega Gordo de $ 500 millones: 5809, serie 255

Súper Gordo de $ 250 millones: 9332, serie 203.

Premios de $ 50 millones

Las cifras de los Premios Secos de 50 millones de pesos son:

N° 2674, serie 174

N° 6080, serie 86

N° 3057, serie 41

N° 7442, serie 338

N° 2210, serie 179

Premios de $ 20 millones

Por su parte, las cifras ganadoras de la quinta categoría de Premios Secos de 20 millones de pesos son las siguientes:

5138, serie 152

4363, serie 231

487, serie 436

6944, serie 224

9590, serie 426

3850, serie 49

661, serie 352

9651, serie 106

Premios de $ 10 millones

Por último, los números ganadores del premio de 10 millones de pesos son los siguientes:

2389, serie 346

1124, serie 108

9326, serie 267

3153, serie 263

9654, serie 218

3870, serie 19

2751, serie 300

913, serie 185

8569, serie 228

3178, serie 301.

Un dato a tener en cuenta es que las cifras compartidas son de carácter informativo y, en caso de duda o inconsistencia, los únicos datos válidos son los publicados por el acta oficial del sorteo.

Resultados de la Lotería de Bogotá de este jueves, 25 de junio de 2026 (foto: Pexels).

¿Cuándo se juega la Lotería de Bogotá?

El Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar precisó que los sorteos de la Lotería de Bogotá tienen lugar cada jueves a las 22.25 horas, aunque estos tendrían la posibilidad de sufrir tardanzas por diferentes motivos. Asimismo, el Decreto 3034 de 2013 indica que, si concuerda con un día festivo, se llevará a cabo en otra fecha de la semana.

¿Cómo comprobar si un billete de la lotería es auténtico?

Para saber si un billete es legítimo deberá seguir las siguientes indicaciones que la Lotería de Bogotá compartió en su página oficial:

Validar que el número y fecha del sorteo no tengan marcas de adulteración.

Comprobar que el valor del billete y de la fracción del actual plan de premios sean las siguientes: $18.000 el billete y $6.000 la fracción.

Al frotar con una moneda la casilla marcada en el frente del billete debe aparecer la palabra “auténtico”.

Recomendaciones para los apostadores

Para prevenir la ludopatía, evita los juegos de azar, fija límites estrictos de dinero y tiempo, no persigas pérdidas y reemplaza el juego por hobbies y apoyo social.

Si notas señales de riesgo, busca ayuda cuanto antes en Jugadores Anónimos Colombia: contactenos@jugadoresanonimoscolombia.org