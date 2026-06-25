Este jueves, 25 de junio de 2026, la cotización deldólar llegó a 3430.24 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,04%.

La cotización del Dólar mostró un leve descenso en la última semana (-0.17%) y una caída más marcada en el último año (-11.70%), lo que sugiere una tendencia bajista prolongada.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el dólar tuvo sesgo bajista: más caídas (6) que alzas (4), repuntes breves, sin días estables y cierre con leve mejora.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 3.31%, indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 13.27%.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva hoy. Este aumento sugiere una mayor confianza en la moneda frente a otros días.

¿Cuánto sale comprar 100 dólares?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia pagarán 343024.00 pesos colombianos; 200 dólares costarán 686048.00 pesos colombianos y 500 dólares, 1715120.00 pesos colombianos.